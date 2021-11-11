/660749/موعد-مباراة-البرتغال-وأيرلندا-والقنوات-الناقلة-بتصفيات-أوروبا-المؤهلة-لكأس-العالم

يلتقي اليوم في الساعة العاشرة إلا ربع مساء، المنتخب البرتغالي مع منتخب أيرلندا، في لقاء الجولة التاسعة من دور المجموعات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ويرص دوت الخليج التفاصيل:

وتبث المباراة على قناة بي أن سبورت اتش دي براميم وان، بتعليق صوتي الدولي التونسي رؤوف خليف، ويشهد على المباراة ملعب كروكي بارك.

ويأتي منتخب البرتغال في لقاء اليوم وهو صاحب البصمة الأخيرة بين الفريقن في لقاء الذهاب في دور المجموعات، والذي انتهى بنتيجة هدفين مقابل هدف لرفاق رونالدو.

ونجح البرتغالي كريستيانو رونالدو من تسجيل هدفي لقاء الذهاب لبلاده امام أيرلندا، والذي جمع بينهم في أول سبتمر الماضي، ليصبح رصيد رونالدو في المجموعة 4 أهداف.

نتيجة مباراة الذهاب

ويلتقي المنتخبان مجددا، بعد شهرين من الفوز القاتل الذي حققه المنتخب البرتغالي على نظيره الأيرلندي، حينما أحرز كريستيانو رونالدو ثنائية متأخرة، ليقلب تأخر أبطال أوروبا السابقين (1-0) إلى فوز (2-1)، في اللقاء الذي جرى بملعب ألغارفي.

وشهد اللقاء إهدار رونالدو ركلة جزاء في مطلع المباراة، قبل أن يفتتح المنتخب الضيف التسجيل بهدف مباغت عن طريق جون إجان في الدقيقة 45، فيما يرى سانتوس أن لاعبيه بحاجة للتعلم من تلك الأمسية التي كانت مليئة بالأحداث في مواجهة المنتخبين السابقة.

كريستيانو رونالدو

نجح البرتغالي كلايستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد، من تحقيق لقب أفضل لاعب في شهر أكتوبر داخل الشياطين الحمر.

وشارك كريستيانو رونالدو في الشهر اكتوبر الماضي مع مانشستر يونايتد، في بطولة الدوري الإنجليزي وبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشارك كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد في الشهر الماضي في 5 مباريات، في بطولة البريميرليج وبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي سجل فيها رونالدو ثلاثة اهداف، هدفين في بطولة الدوري وهدف في بطولة دوري الأبطال، وهو من أغلي أهداف الدور الثالث من دور المجموعات.

ومن الجدير بالذكر أن البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الفضل الأول مع مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على أتالانتا بالجولة الثالثة ببطولة دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات.