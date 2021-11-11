/660750/الدفع-بـ-3-سيارات-إطفاء-للسيطرة-على-حريق-داخل-شقة-ببولاق-الدكرور

نجح رجال الحماية المدنية، اليوم الخميس، فى السيطرة على حريق داخل شقة في منطقة بولاق الدكرور، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وعلى الفور تمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السيطرة على حريق داخل شقة في منطقة بولاق الدكرور

تفاصيل الحريق

وترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارا يفيد بإندلاع حريق داخل شقة في منطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون اصابات.

وفي سياق أخر قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى المنعقدة بطره، بالسجن المؤبد لـ3 متهمين لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بخلية داعش الزاوية الحمراء.

السجن المشدد 10 سنوات

كما قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم والمشدد 3 سنوات لمتهمة، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وإشراكهم فى دورات إعادة تأهيل.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين طارق محمود وطارق صلاح وأمانة سر شنودة فوزي.

النيابة العامة

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين العديد من التهم، ومنها الانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتعريض المجتمع للخطر، وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين أسسوا جماعة إرهابية تدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة.

أمر الإحالة

والجدير بالذكر أن أمر الإحالة، أكد أن المتهمين أسسوا جماعة إرهابية تدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.