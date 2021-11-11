بالفيديو..فاتن موسى تتهم مصطفى فهمي بالإستلاء على متعلقاتها بشقة الزوجية

/660752/بالفيديوفاتن-موسى-تتهم-مصطفى-فهمي-بالإستلاء-على-متعلقاتها-بشقة-الزوجية

فجرت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى تصريحات جديدة بشأن أزمتها مع زوجها الفنان المصري مصطفى فهمي، مشيرة إلى أنه قام بالإستلاء على جميع مستحقاتها ومتعلقاتها الشخصية بشقة الزوجية.

دوت الخليج يرصد أخر تطورات قضية مصطفى فهمي وفاتن موسى

وكتبت فاتن موسى عبر موقع تبادل الصور والفيدويهات “انستجرام”: “أين متعلقاتي الشخصية ؟؟ أين جميع ملابسي الشتوية والصيفية؟ أين شنطي؟؟ أين مجوهراتي؟ أين أكسسوراتي ؟ أين اللاب توب الخاص بي؟؟؟ أين أحذيتي الشتوية والصيفية وجزمي ؟؟ كل دا خدت معي لبنان ألبسه في خطوبة أختي خلال ١٢ يوم فقط ؟؟”.

وتابعت: “أنا في شقة الزوجية الآن حسب الشرع، بعد تقديم محاميه إشهاد الطلاق على عنوان شقة الزوجية هذه الكائنة... عقار...، وذلك لحين استرجاع واسترداد كاقة متعلقاتي الشخصية وحقوقي الشرعية والقانونية، بما فيهم مهري الغير مقبوض بعد، وهو شقة بذات المستوى باسمي طبقاً لاتفاق مصطفى فهمي معي وبشهادة الشهود حال قيام الزوجية بداية الزواج، وتجهيزها بمنقولاتي الزوجية”.

ومن جانبه أكدت مصادر بأنه قام الثنائي بتحرير محاضر ضد بعضهم، بشأن سرقة متعلقات شقة الزوجية بالدقي، وبدأ في تبادل الإتهامات لبعضهم البعض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

انفصال مصطفى فهمي عن فاتن موسى

هذا وقد كشفت المحامية سناء لحظي ، في تصريحات لمجلة «الجرس» عن انفصال الفنان المصري مصطفى فهمي عن زوجته الاعلامية اللبنانية فاتن موسى بعد زواج دام ل 6 سنوات.

وقالت سناء لحظي إن الطلاق تم بهدوء تام بين الثنائي وأن الفنان مصطفى فهمي وطليقته فاتن موسى لا يرغبان في التحدث عن أسباب الطلاق وأن كل منهما يكن كامل الاحترام للآخر.

الجدير بالذكر، أنه تزوج مصطفى فهمي من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى في عام 2015 في حفل بأحد الفنادق اللبنانية واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء.

وكانت قدكشفت فاتن موسى عن تفاصيل صادمة بشأن انتهاء زواجها من الفنان المصري مصطفى فهمي، حيث أوضحت أنها تفاجأت بنبأ طلاقها مثل الجمهور فالأخير لم يبلغها به رغم عدم وجود خلافات بينهما، ولفتت إلى أن مصطفى فهمي لم يتفق معها على الطلاق أو أي تفاصيل تتعلق بحقوقها، كما أنه لم يعطيها مهلة للحصول على أغراضها ومستحقاتها.

وأضافت سناء أنها لم تخطر رسميًا بالطلاق حتى هذه اللحظة، كما أكدت على أن الأنباء المتداولة فيما يخص بأن الطلاق تم بهدوء بين الطرفيني عارية تمامًا من الصحة، حيث أنها لم تكن على علم بطلاقها.