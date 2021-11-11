مذكرة تفاهم لتمكين خريجى التعليم الفنى للانتقال لسوق العمل بأسوان

جدة - نرمين السيد - وقعت الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل "مكون التوظيف" بأسوان مذكرة تفاهم مع الاتحاد المحلى لنقابات عمال واللجنة النقابية للعاملين بالسياحة والفنادق بالمحافظة، بهدف تمكين طلاب وخريجى التعليم الفنى من الانتقال لسوق العمل، من خلال التعرف على احتياجات سوق العمل، واكساب الطلاب والخريجين المهارات والقدرات اللازمة لتلبية تلك الاحتياجات.





وقع مذكرة التفاهم، ياسين مصطفى محمد مسؤول التوظيف بالوحدة الفرعية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل، وعماد رزق زكى عن المدرسة الثانوية الفندقية نظام الخمس سنوات، وعادل فوزى جادو وكيل النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق بأسوان.

وقال جادو، إن مذكرة التفاهم تقضى بأن مكون التوظيف يعمل على تنمية مهارات خريجى المدارس الثانوية الفنية ورفع كفاءة المرشحين والمرشحات وإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بالإضافة إلى العمل على توفير المزيد من فرص العمل اللائق.

وتلتزم الوحدة الفرعية بموجب مذكرة التفاهم، أن تقدم المساعدة فى توفير الباحثين عن العمل للوظائف المتاحة لدى النقابة العامة للسياحة والفنادق، كما تعمل على تأهيل الباحثين لبناء قدراتهم وفقا لمواصفات الموظف الجيد وأخلاقيات العمل، مع متابعة الشباب بعد استلامهم للعمل للتحقق من تأقلمها مع بيئة العمل وفقا مهاراتهم وخبراتهم.

وأوضح وكيل النقابة بأسوان أن مذكرة التفاهم تأتى فى إطار قرار وزير التربية والتعليم بإنشاء الوحدة المركزية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل لتمكين طلاب وخريجى التعليم الفنى من الانتقال إلى سوق العمل من خلال مساعدتهم على اتخاذ القرارات الصحيحة لحياتهم العملية مبنية على معلومات دقيقة لربط مخرجات العملية التعليمية بسوق العمل ومن ثم التعرف على احتياجات سوق العمل والعمل على اكساب الطلاب والخريجين المهارات والقدرات اللازمة لتلبية تلك الاحتياجات.