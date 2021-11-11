سفير مصر بباريس: مشاورات مستمرة بين السيسى وماكرون حول قضايا إقليمية ودولية

جدة - نرمين السيد - وقال السفير علاء يوسف، فى تصريحات للصحفيين مساء أمس الأربعاء، إن الرئيسين السيسى وماكرون يتبينان مواقف متطابقة تجاه تطورات الأوضاع فى ليبيا، مشيرا إلى أن البلدين أكدتا ضرورة توفير كل أشكال الدعم لأجراء الانتخابات فى ليبيا فى ديسمبر المقبل، وخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من تلك الدولة.

وأضاف أن الرئيسين السيسى وماكرون ناقشا، خلال اتصال هاتفى مؤخرا، الاستعدادات الجارية لاستضافة باريس للمؤتمر الدولى حول ليبيا المقرر عقده الشهر الجارى، مشيرا إلى أن الرئيس ماكرون أكد حرصه على التشاور مع الرئيس السيسى بشأن تطورات الأوضاع فى ليبيا.

وأشار إلى أن الزعيمين اتفقا على ضرورة دعم المسار السياسى القائم وصولا إلى إجراء الاستحقاق الانتخابى المنشود فى ليبيا فى موعده المقرر فى نهاية الشهر المقبل، وضرورة خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضى الليبية.

وقال سفير مصر لدى فرنسا إن مؤتمر باريس حول ليبيا ينطوى على جانب كبير من الأهمية حيث سيعزز الجهود الدولية المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار بليبيا مع اقتراب موعد الانتخابات.

وأوضح السفير علاء يوسف أن العلاقات "المصرية الفرنسية" شهدت زخما إيجابيا فى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتكنولوجية خلال الأعوام الماضية مدعومة بتبادل الزيارات بين كبار المسئولين بالبلدين متوقعا تنامى حجم التجارة والاستثمارات بين البلدين خلال الأعوام القادمة نتيجة اهتمام الشركات الفرنسية بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، ونجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والمشروعات القومية الضخمة فى مصر والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتوفير البيئة المواتية للاستثمار.

وقال إن الزيارة الأخيرة التى قام بها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إلى باريس ركزت على سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارات المشتركة وأنشطة الشركات الفرنسية فى مصر علاوة على التعاون فى مجال الذكاء الصناعى.

وتوقع السفير علاء يوسف زيادة حجم التجارة والاستثمارات بين مصر وفرنسا خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن فرنسا خصصت أكبر حزمة تمويلية لمصر.

وأضاف أن مصر تعد من أهم الدول المستقبلة للتدفقات الاستثمارية الفرنسية، التى تبلغ قرابة 5 مليارات يورو، منوها إلى أن نحو 165 شركة فرنسية تتواجد بالسوق المصرية.

وأوضح سفير مصر لدى فرنسا أن التعاون بين البلدين فى مجال الطاقة شهد نموا ملحوظا فى ضوء خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز، لافتا إلى أن فرنسا انضمت إلى منتدى غاز شرق البحر المتوسط.

وأشار إلى أن القوة الناعمة المصرية أسهمت أيضا فى تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية مشيرا إلى ولع الفرنسيين بالثقافة والحضارة المصرية.

وأوضح أن مصر وفرنسا تتعاونان لمواجهة الأفكار المتطرفة، مشددا على أن فرنسا تقدر دور الرئيس السيسى فى نشر مبادئ الاعتدال ومكافحة التطرف وتحديث الخطاب الدينى.

وحول موقف فرنسا من قضية سد النهضة، أكد السفير علاء يوسف أن الحكومة الفرنسية تتفهم الموقف المصرى المتعلق بضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم فى أسرع وقت ممكن بشأن سد النهضة لضمان حقوقها المائية.