التعليم تنفى رفع الغياب عن طلاب المدارس خلال العام الحالى

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن إصدار قرار برفع الغياب عن طلاب المدارس خلال العام الدراسى الحالى 2021 - 2022.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لرفع الغياب عن طلاب المدارس خلال العام الدراسى الحالى 2021- 2022، وأن حضور الطلاب فى المدارس خلال العام الدراسى الجارى يتم بشكل نظامى وبحضور كامل الطلاب على مدار العام الدراسى، إذ يتم تسجيل الحضور والغياب بشكل إلزامى وليس اختياريا، مشددة على انتظام الدراسة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الطلاب غير الملتزمين بالحضور.



وفى سياق متصل، تبلغ مدة الغياب فى المدارس المسموح بها للطلاب وفقا لقانون التعليم، 15 يوما متصلة، أو 30 يوما منفصلة، على أن تكون مدة الغياب المسموح بها، بسبب عذر قهرى، أو تعرض التلميذ لأى حالة من الإعياء، وفى حال تجاوز الطالب نسبة الغياب المسموح بها فى حضوره إلى المدرسة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وناشدت "التربية والتعليم" وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلبا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفى حالة وجود أى شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكترونى للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).