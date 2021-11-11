محافظ المنيا: نسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروعات حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - تابع أسامة القاضى، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف الوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار فى تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمنى المحدد.





جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الأسبوعى الذى يعقده المحافظ ، بحضور عدد من أعضاء مجلسى النواب الشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديرى الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسى ومؤسسة حياة كريمة.

وأكد المحافظ، أن محافظة المنيا بأجهزتها التنفيذية تسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروعات حياة كريمة فى 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف تطوير قرى الريف المصرى، مؤكدا أن الهدف من الاجتماع اكتشاف المشكلات التى تظهر والعمل على حلها بشكل لحظى حتى يتم الانتهاء من المشاريع فى جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن المنياوى.

وناقش "القاضى"، نسب التنفيذ ومعدلات الأداء لعدد من المشروعات بالمراكز المدرجة فى قطاعات (مياه الشرب – مشروعات الصرف الصحى – مشروعات مجمعات الخدمات – الهيئة العامة للأبنية التعليمية – قطاع الإسعاف – قطاع الصحة – توصيل الغاز الطبيعى – المجمعات الزراعية)، مشيراً إلى أنه يتابع بصفة دورية ومستمرة معدلات تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجارى تنفيذها.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية، بنطاق المراكز التى يجرى بها تنفيذ أعمال التطوير، بالمتابعة الميدانية والتواجد على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين داخل القرى وحل المشكلات التى تظهر أمامهم حيث يتم المرور ميدانيا على كافة المشروعات لمتابعة نسب التنفيذ وإزالة المعوقات.