تفاصيل رقمنة أعمال المحاكم المدنية ومحاكم الأسرة وإدارة التفتيش القضائى

جدة - نرمين السيد - شاركت وزارة العدل فى معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا “كايرو آى سى تى” Cairo ICT كشريك استراتيجى، وذلك فى الدورة الـ25 للمعرض، والتى تقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة





وضمن المشروعات التى شاركت بها وزارة العدل مشروع رقمنة أعمال المحاكم المدنية ومحاكم الأسرة وإدارة التفتيش القضائى والخبراء.

تفاصيل المشاريع

تتم عملية التحول الرقمى لمنظومة التقاضى بالمحاكم المدنية، ومحاكم الأسرة على مستوى جمهورية مصر العربية، بمختلف درجاتها وتشمل "الجزئية- والكلية - واستئنافية" عبر مجموعة من التطبيقات التكنولوجية التى يتم تطويرها تحت مسمى نظام إدارة المحاكم الذكيsmaart CMS، والذى ينفذ على ثلاث مراحل ويشمل نطاق أعماله.

أولا التطور التكنولوجى لكل دورات العمل الإدارية، والقضائية داخل المحاكم، بدا من قيد الدعوى المدنية وتوزيع العمل على القضاة، مرورا بتداولها أمام المحكمة وإصدار الحكم فيها واستئنافه إن كان، وصولا لتنفيذ الحكم بواسطة إدارة التنفيذ المختصة.

ثم التطوير التكنولوجى لمنظومة الاعلانات القضائية والمطالبات والخبراء والتفتيش القضائى والسداد الإلكترونى والتوقيع الإلكترونى.

وكذلك التكامل التكنولوجى مع جميع الجهات والادارات والمصالح المرتبطة فى منظومة العمل القضائى.

وتطوير منظومة نقل البيانات ومعالجتها إلكترونيا من خلال النظام لاستكمال بناء مستودع البيانات القضائى..

أهداف المشروع

ويستهدف البرنامج تقديم الخدمات القضائية للجمهور من خلال إتاحة إقامة الدعوى وإرفاق المستندات، والاستعلام والإطلاع، واستخراج الشهادات والأحكام وتقديم الطلبات إلكترونيا.

واعاده هندسة الإجراءات داخل منظومة العمل القضائى، وصولا لتعظيم الاستفادة من الزمن، والدقة، واستحداث نماذج عمل جديدة لتحسين الكفاءة التشغيلية داخل المحاكم.

كما يهدف المشروع الى تحقيق الربط على مستوى إجراءات العمل داخل النظام القضائى، وعلى مستوى البنية المعلوماتية، مع المنظمات والجهات والوزارات ذات الصلة، بما يدعم تدقيق تكنولوجيا المعلومات، وإعداد تقارير التفتيش والتقييم الإدارى بطريقة رقمية.