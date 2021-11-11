شحوط باخرة سياحية في أسوان.. على متنها 70 سائحا (صور)

تعرضت باخرة سياحية تدعى "ملكة النيل" على متنها 70 سائحا من جنسيات مختلفة للشحوط في أحد الجزر النيلية أمام مرسى معبد كوم أمبو في أسوان.

وكان مأمور مركز شرطة كوم أمبو العميد محمد هلال تلقى إخطار من قوة تأمين مرسى معبد كوم أمبو، يفيد بتعرض باخرة "ملكة النيل " للشحوط فى أحد الجزر أمام المرسى. على الفور انتقلت قوة أمنية ورجال المسطحات والعائمات لمكان للشحوط وعلى رأسهم مأمور مركز شرطة كوم أمبو العميد محمد هلال ورئيس مدينة كوم أمبو المهندس سيد مدنى. وتبين أن الباخرة عقب وصولها من مرسى ادفو وعلى متنها 70 سائحا من جنسبات مختلفة قامت بالرسو على مرسى معبد كوم أمبو وقام طاقمها بالزيارة للمعبد ومتحف التماسيح وأثناء تحركها من مرسى كوم أمبو متجهة لمرسى أسوان تعرضت للشحوط فى إحدى الجزر.

ويأتى ذلك فيما تم الاستعانة بعدد من الكركات والأوناش فى محاولة لسحب الباخرة. شحوط باخرة سياحية أمام مرسى كوم أمبو شحوط باخرة سياحية أمام مرسى كوم أمبو شحوط باخرة سياحية بأسوان شحوط باخرة سياحية بأسوان شحوط باخرة سياحية على متنها 70 سائحا أمام مرسى كوم أمبو بأسوان شحوط باخرة سياحية على متنها 70 سائحا أمام مرسى كوم أمبو بأسوان شحوط باخرة سياحية على متنها 70 سائحا بمرسى كوم أمبو بأسوان شحوط باخرة سياحية على متنها 70 سائحا بمرسى كوم أمبو بأسوان



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