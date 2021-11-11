/660753/كيروش-يوجه-رساله-أخيرة-لمنتخب-مصر-قبل-لقاء-انجولا-صور

كشف البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، عن الإرادة والقوة التي يستعد بها الفراعنة لمواجهة انجولا في الجمعة القادمية في لقاء الجولة الخامسة.

ويرص دوت الخليج التفاصيل:

ويدخل المنتخب المصري المباراة وهو يحتل صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط من أفصل 4 مباريات، ويبحث فيها الفراعنه عن التأهل للدور الثاني من تصفيات أفريقيا لبطولة كأس العالم فيفا 2022 قطر، ويأتي ذلك بالتعادل أو الفوز في المباراة.

وكتب كارلوس كيروش عبر حسابه بموقع "تويتر" :"نتطلع إلى أداء رائع مع عمل جاد وروح الفريق".

وتتواجد العديد من الأسماء في قائمة المنتخب المصري، لمواجهة أنجولا في لقاء الأياب بملعب 11 نوفمبر بمدينة لوندا بالجابون، ولكن ياتي صانع ألعاب النادي الأهلي والمنتخب الأول محمد مجدي أفشة صاحبة البصمة الوحيدة في شباك الخصم.

في حين يأتي عماد متعب لاعب المنتخب السابق والنادي الاهلي الأسبق، صاحب الصدارة في قائمة هدافي المنتخب الوطني في شباك المنتخب الانجولي.

ويرصد دوت الخليج قائمة الهدافين في منتخب أنجولا على مر التاريخ قبل المواجهة الرابعة الرسمية التي تجمع بين المنتخبين الجمعة القادمة:

قائمة هدافي منتخب مصر في انجولا:

عماد متعب برصيد 3 أهداف

أحمد الكأس هدفين

حسام حسن هدف

عمرو زكى هدف

حسنى عبد ربه هدف

محمد مجدى أفشة هدف

تاريخ مواجهات مصر وانجولا

ويتفوق المنتخب المصري في تاريخ مواجهاته مع أبطال الجابون حيث حقق الفوز في المباريات الثلاث، محققاً العلامة الكاملة في الانتصارات على نظيره الجابوني.

وخلال هذه المباريات الثلاث نجح منتخب مصر في تسجيل 10 أهداف في شباك المنتخب الجابوني بينما لم تهتز شباكه بأي هدف من لاعبي المنافس.

تشكيل منتخب مصر المتوقع

في حراسة المرمى: محمد الشناوي .

خط الدفاع :أكرم توفيق وأحمد حجازي وأيمن أشرف وأحمد فتوح .

خط الوسط: ومحمد النني وعمرو السولية وعبدالله السعيد ومحمد صلاح .

في خط الهجوم محمد شريف ومصطفى محمد .