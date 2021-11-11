تفاصيل صادمة في واقعة مذبحة الإسماعيلية والمعروف بـ«سفاح الإسماعيلية»

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دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل جديدة في واقعة مذبحة الإسماعيلية والمعروف بـ«سفاح الإسماعيلية»

أمر إحالة

والجدير بالذكر أن أمر إحالة تضمن أن المتهم قام بـ ارتكاب مذبحة الإسماعيلية والمعروف بـ«سفاح الإسماعيلية» فى القضية التى حملت رقم 8453 لسنة 2021 جنايات ثان الإسماعيلية، لمحكمة الجنايات المختصة، واتهمت النيابة العامة، من خلاله، المتهم، بقتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأنه التف خلفه، واستل سكينا، وقطع رأسه وانهال عليه بعدة طعنات متفرقة بالجسد ما بين الصدر والبطن والعنق، ما أودى بحياته.

وجاء أمر الإحالة أن الجناية اقترنت بجرائم أخرى، وهى الشروع فى قتل المجنى عليهما، محمود أحمد إبراهيم، الذى تلقى ضربا بالسلاح الأبيض الذى كان رفقة المتهم على جسده وكذا المجنى عليه سليمان عايد حمد، بالإضافة إلى جرائم أخرى، وهى حمل سلاح دون الضرورة المهنية والحرفية.

شهود العيان

واعترف المتهم بصحة ارتكاب الواقعة محل الاتهام، وتضمنت التحقيقات أدلة ثبوت تجاه المتهم من خلال شهود العيان، بالإضافة إلى تحريات مباحث الدائرة التى وقع فيها الحادث، وأكدت تعمد القاتل إزهاق روح الضحية، بالإضافة إلى تقرير الصفة التشريحية الذى أثبت بجواز حدوث الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.

فصل رأس المجنى عليه عن جسده

وقررت المحكمة، بتحديد جلسة 4 ديسمبر أولى جلسات محاكمة مرتكب حادث الإسماعيلية، وأشارت التحقيقات أن المتهم تربص بالمجنى عليه وعندما شاهده فى الشارع اعتدى عليه بالضرب بمطواه حتى خارت قواه وسقط على الأرض فى مشهد صادم أمام المارة الذين حاول بعضهم التصدى للمتهم لكنهم فشلوا عندما وجدوا المتهم ممسكًا بساطور وبدأ فى فصل رأس المجنى عليه عن جسده، وأمام النيابة العامة أعترف المتهم بجريمته كاملة.