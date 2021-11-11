/660757/ضبط-عاطلين-يتاجران-في-الحشيش-والهيروين-بالمنوفية

نجحت وحدة مباحث مركز الشهداء التابعة لمديرية أمن المنوفية، اليوم الخميس، من إلقاء القبض على عاطلين تخصصا في تجارة الحشيش والهيروين.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على عاطلين تخصصا في تجارة الحشيش والهيروين

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إشارة من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام وحدة مباحث مركز الشهداء، في إلقاء القبض على «ي.ش.ع» 25 سنة عاطل ومسجل خطر، وبحوزته 12 قطعة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهة المتهم أقر بحيازته المواد المخدرة وبعرضه على نيابة الشهداء أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

44 تذكرة هيروين

كما نجحت وحدة مباحث الشهداء بالمنوفية بقيادة الرائد محمد موسى، في ضبظ المتهم «م.ع» 22 سنة، مسجل خطر، عاطل، وبحوزته 44 تذكرة هيروين، بقصد الاتجار في المواد المخدرة، كما ضبط بحوزة المتهم علي تليفون ومبلغ مالي وفرد خرطوش وهاتف محمول، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وبمواجهة المتهم أمام رجال المباحث اعترف بحيازة المخدرات بقصد الاتجار، وقررت النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات والتجديد له في الموعد القانوني.

وفي سياق أخر لقى اثنان من العناصر الإجرامية شديدى الخطورة حتفهما بالفيوم، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى الأسلحة والذخائر غير المُرخصة.

سبق اتهامه في 24 قضية

وأشارت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عنصرين إجراميين، أحدهما سبق اتهامه فـى 24 قضية من بينهم «ضرب، بلطجة، سرقة، شروع فى قتل» والآخر سبق اتهامه فى 11 قضية «سلاح، مخدرات، تبديد»، مقيمان بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم، بالإتجار فى المواد المخدرة متخذان من إحدى الأماكن الزراعية بطريق «القاهرة، الفيوم» بدائرة مركز شرطة سنورس مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

بندقية خرطوش

وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وباستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة قوات الأمن المركزى ولدى استشعارهما للقوات بادرا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلتهما بالمثل مما أدى لمقتلهما، وعثر بجوارهما على «2 بندقية آلية، بندقية خرطوش، طبنجة، فرد محلى، 4 خزينة، كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 4 كيلو جرام، كمية من مخدر البودرة وزنت 300 جرام» وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.