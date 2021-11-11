لليوم الثاني.. ميرفت أمين تتصدر تريند تويتر لهذا السبب «صور»

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دوت الخليج

سبب تصدر ميرفت أمين تريند تويتر

خطتت الفنانة ميرفت أمين بالتعاون مع فريق عمل حكاية «حكايتي مع الزمن» ، من مسلسل « إلا أنا»، والذي كان يتولى بطولته الراحل أحمد خليل قبل رحيله عن عالمنا في مساء يوم الثلاثاء المنقضي، بعمل نعي خاص للفنان الراحل من خلال عرض الحلقة المتزامنة مع يوم وفاته ليراها كل جمهوره ومحبيه.

فقام فريق العمل بتغيير تيتر النهاية ، حيث تم تثبيت صورة للفنان الراحل أحمد خليل علي التتير، وبذلك يكون قد تم استبدالها بصورة لبطلة الحكاية ميرفت أمين.

حقيقة إصابة ميرفت أمين بفيروس كورنا

وبأعتبار الفنانة ميرفت أمين من أكثر المخالطين للفنان أحمد خليل، بسبب المشاهد الكثيرة التي جمعتهم في حكاية “إلا أنا”، فتوقع الجمهور إصابته بفيروس كورونا المستجد، ولكن خرجت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية لتنفي هذه الأنباء مؤكدة أن ميرفت أمين بصحة جيدة للغاية وتتواصل معها بشكل مستمر.

رحيل الفنان أحمد خليل متأثر بفيروس كورونا

هذا وشهدت الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء نبأ وقع كالصاعقة على قلوب المصريين، وهو وفاة الفنان العظيم أحمد خليل عن عمر يناهز الـ 80 عام إثر إصابته بفيروس كورونا السمتجد، بعد أن شهدت حالته الصحية تدهور مريع نقل على إثره المستشقى لكنه لم يلبث بها ساعات قليلة إلا أن لاقي أنفاسه الأخيرة.

أحمد خليل، ممثل مصري، من مواليد الدقهلية 1941، ظهرت ميوله الفنية مبكرة حتى التحق بفريق التمثيل بالمدرسة، ليلتحق بعد ذلك بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل.

أخر أعمال أحمد خليل مع ميرفت أمين

كان أخر أعمال أحمد خليل قبل رحيلة مسلسل “إلا أنا”، مع الفنانة ميرفت أمين وأحمد جمال سعيد وهايدي رفعت وعصام السقا وشاهيستا سعد ورضوى جودة وحازم إيهاب، والحكاية تأليف أمين جمال وتحت قيادة المخرج أحمد حسن.

وتدور الحكاية حول ميرفت أمين أم لديها 4 أبناء، عاشت معاناة شديدة مع والدهم ولكنها قررت الطلاق منه بعد أن زوجت بناتها الثلاث، لتبدأ صراعات ومشاكل أبنائها بسبب تلك الأزمة وتدور أحداث الحكاية في ذلك الإطار في جو درامي تشويقي.