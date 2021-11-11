صدمة فى 5 محافظات..برلمانية تطالب باستدعاء خالد عبد الغفار للبرلمان بسبب إغلاق مركز السموم بالمنصورة

/660764/صدمة-فى-5-محافظاتبرلمانية-تطالب-باستدعاء-خالد-عبد-الغفار-للبرلمان-بسبب-إغلاق-مركز-السموم-بالمنصورة

طالبت الدكتورة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب باستدعاء عاجل إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان إلى البرلمان للرد على مبررات قرار الإغلاق المفاجئ لمركز السموم بالمنصورة، الذى يخدم ملايين المواطنين فى 5 محافظات بوسط الدلتا.

دوت الخليج يرصد تعليق امل سلامة بشأن اغلاق مركز السموم بالمنصورة

مركز السموم بالمنصورة

وقالت النائبة أمل سلامة، أن حالة من الخوف والهلع سيطرت سكان محافظات الدقهلية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد، بعد قرار الإغلاق والإخلاء المفاجئ لمحتويات مركز السموم بالمنصورة الذى يعالج حالات التسمم التى تؤدى إلى الوفاة.

التسمم الغذائي

وأوضحت أن المركز يقدم خدمات العلاج طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، حيث يستقبل حالات التسمم الغذائى الحاد، ولدغات العقارب والثعابين، والتسمم بالمبيدات الزراعية والمنزلية، والتسمم بغاز أول أكسيد الكربون، والتسمم بالعقاقير المهدئة، وتناول الأطفال المواد الكاوية ومنظفات المنازل، وجرعات الدواء الزائدة، وعلاج حالات التسمم بأقراص " الغلة" السامة، فضلا عن إجراء تحاليل لجميع أنواع المخدرات والمشروبات الكحولية، كما يقوم مركز السموم بخدمة الرد على استفسارات المواطنين فى أى وقت من أى مكان على مستوى الجمهورية.

وأكدت النائبة أمل سلامة أنها بصدد التقدم بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، من أجل استدعاء الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، لاستيضاح أسباب إغلاق مركز السموم بالمنصورة، وإخلاء المبنى الذى تم تأسيسه عام 2004، من الأجهزة والمعدات والأطباء والصيادلة والتمريض والإداريين والعمال، ووقف قرار أمانة المراكز الطبية المتخصصة لحين إيجاد المكان البديل المناسب، قبل أن تتفاقم الأزمة وتتحول إلى كارثة تهدد حياة ملايين المواطنين، فى ظل عدم وجود مركز بديل لعلاج السموم فى 5 محافظات يعيش بها أكثر من 25 مليون مواطن.