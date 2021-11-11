/660766/النائبة-ولاء-التمامي-تتقدم-بطلب-إحاطة-لوزير-التعليم-لبحث-أزمة-مناهج-الصف-الرابع-الابتدائي

تقدمت النائبة ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن صعوبة منهج الصف الرابع الابتدائي لهذا العام، وخاصة مادتي العلوم والرياضيات.

دوت الخليج يرصد تقدم النائبة ولاء التمامي بطلب إحاطة بشأن مناهج الصف الرابع الابتدائي

مناهج الصف الرابع الابتدائي

وأوضحت "التمامي" في طلبها، اليوم، أن هناك العديد من الشكاوي من قِبل أولياء أمور الطلاب بعضها يتعلق بصعوبة وطول المنهج الدراسي المُقرر على الطلاب، والبعض الأخر يتعلق بعدم توافر معلمين لتدريس المناهج، فضلاً عن وجود مواد لا يوجد لها معلمين من الأساس.

وطالبت عضو مجلس النواب، باستدعاء الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم إلى البرلمان لمناقشة هذه الأزمة مع نواب اللجنة المختصة ووضع حلول عاجلة لها قبل اقتراب امتحانات الصف الرابع حتى لا تؤثر سلبًا على مستوى الطلاب.

وأشارت "التمامي" إلى أن منهج مادة العلوم لطلاب المرحلة الابتدائية يتشابه كثيرًا مع منهج الصف الثاني الثانوي، مما يستدعي المطالبة بضرورة معرفة أراء المتخصصين والباحثين ووضع مناهج مناسبة لسن الطلاب وقدراتهم الذهنية والاستيعابية.