يضم كل المصالح الحكومية.. مدبولى يتابع تنفيذ مجمع 30 يونيو المميكن بالخارجة

جدة - نرمين السيد - وأشار محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، إلى أن هذا المشروع، الذى تم تدشينه بموقع متميز شمال المدينة، يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بإقامة مجمعات للخدمات الحكومية المميكنة، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أن هذا المشروع يأتى لمواكبة التطورات الحديثة التى يعيشها العالم حاليا، ويعتبر أول مجمع مصالح حكومى مميكن على مستوى المحافظات، ويضم جميع المصالح الحكومية بالمحافظة.

كما نوه محافظ الوادى الجديد بأنه تم التنسيق مع وزارة الإسكان لتنفيذ مقترح المجمع الحكومى الملائم للمحافظات ذات الكثافة السكانية القليلة، كما تم مخاطبة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ برامج وتطبيقات التحول الرقمى، وفى الوقت نفسه تم التنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ نظم الإنذار والمراقبة، كما تم مخاطبة الجهات الحكومية الأخرى فى إطار تقديم مختلف الخدمات الحكومية بالمجمع للمواطنين.

وأشار محافظ الوادى الجديد إلى أن هناك مشروعات يتم تمويلها عن طريق المحافظة، والتى من بينها مبنى المديريات، الذى تنفذه مديرية الإسكان بالوادى الجديد, وغيرها من المبانى الأخرى الخدمية.

من جانبه، أشار المهندس عادل عمر، وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الوادى الجديد، إلى أن مديرية الإسكان تستكمل حاليا تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بنطاق مجمع المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتاخمة له، مشيرا إلى أن المشروعات تضمنت تنفيذ مبنى المجمع الحكومى، والذى وصلت نسبة تنفيذه إلى 80%، ومبنى المديريات، ومبنى "جهات حكومية متعددة"، ومبنى " التعامل مع الجمهور"، ومبنى "المول التجارى"، ومبنى إدارى لديوان عام المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الإسكان أن مبنى المديريات يتم تنفيذه على مساحة 4000 متر مسطح، ويتكون من أربعة أدوار، ويحتوى المبنى على 104 قاعات متعدد المساحات، ومخزن أو أرشيف متعدد المساحات، و26 غرفة تحكم كهرباء وتكييف وإنذار وخدمات، و6 صالات انتظار.

وأشار المهندس عادل عمر إلى الأعمال الجارى تنفيذها بالمبنى والمتعلقة بالتشطيبات الخارجية والداخلية، وتجرى حاليا أعمال تركيب التكييف المركزى بكامل المبنى، بالإضافة إلى تأسيس الأعمال الصحية ( تغذية مياه وصرف)، وذلك بالتزامن مع أعمال الرخام للواجهات، وأعمال رخام الأرضيات الخاص بطرقات المبنى، بجانب أعمال تكسيات رخام الحوائط الخاص بالطرقات، ودرج السلالم، وغيرها، مشيرا إلى أن معدلات تنفيذ المبنى وصلت إلى 72%، وهو ما يشير إلى أن الأعمال مسايرة للجدول الزمنى لتنفيذ المشروع.

كما نوه وكيل وزارة الإسكان إلى مشروع إنشاء مبنى "التعامل مع الجمهور"، الذى تنفذه مديرية الإسكان على مساحة 2850 مترا مسطحا، بالإضافة إلى محطة تنقية مياه الشرب، والتى تشمل مكوناتها خزان مياه قبل التنقية، وخزان آخر بعد التنقية، وتعمل المحطة على تنقية وفلترة مياه وإزالة الحديد، سعة 200 متر مكعب/ ساعة، ومكونة من فلاتر رملية وفلاتر إزالة حديد، وأجهزة تهوية لأكسدة الحديد الذائب بتصنيع محلى تقريبى 70٪، مزودة بأحدث تقنيات مراقبة المياه المنتجة لضمان إنتاج مياه مطابقة للمواصفات.

كما تشمل المشروعات محطة معالجة مياه الصرف الصحى، والتى تتكون من خزان استقبال شبكة الصرف الصحى، وخزان بعد المعالجة، مشيرا إلى أن هذه المحطة تعتبر متقدمة مدمجة سعتها الحالية تبلغ 1250 متر مكعب/ يوم؛ لتخدم 5000 نسمة قابلة للتوسعة لتصل إلى 2500 متر مكعب/ يوم؛ لتخدم 10000 نسمة.

كما أشار المهندس عادل عمر إلى أن محطة الصرف الصحى تعتبر محطة متقدمة، حيث تتكون من 6 مراحل لضمان إنتاج مياه صرف صحى معالجة قابلة للرى غير المقيد طبقا للكود المصرى لمواصفات المياه الخاصة بالرى، وقدرتها الحالية تكفى لرى 50 فدانا يوميا بطرق الرى الحديث.

إلى جانب ذلك، تفقد رئيس الوزراء عددا من المشروعات الأخرى الخدمية المتاخمة لمجمع المصالح الحكومية، حيث أشار المحافظ إلى أنه يتم تنفيذ هذه المشروعات بمعرفة جهات أخرى بالتنسيق مع مديرية الإسكان بالمحافظة، واستشارى المشروع، ومنها مجمع المحاكم، ومبنى مديرية التربية والتعليم، ومبنى الهيئة القومية للبريد، ومبنى مصلحة الضرائب العقارية، ومبنى المجلس القومى للمرأة، ومبنى هيئة النيابة الإدارية، ومبنى هيئة قضايا الدولة، ومبنى مجلس الدولة، بالإضافة إلى مبنى الصندوق الاجتماعى للتنمية.

وخلال الجولة أيضا، أشار محافظ الوادى الجديد إلى أنه تم الانتهاء من بعض الأعمال، وتشمل إنشاء النصب التذكارى بمدخل مطار الخارجة، وتغيير مسار طريق الخارجة أسيوط وعمل طريق اتجاه واحد يخدم المجمع وتنفيذ ممشى سياحى متنفس لأهل المحافظة، بالإضافة إلى طريق جديد (30 يونيو) اتجاه واحد جنوب المجمع، بجانب إنشاء حديقة 30 يونيو شمال المجمع.