67 نوعا.. تفاصيل مشروع العدل لإصدار شهادات المحاكم عن بعد

جدة - نرمين السيد - وتضمنت المشاريع الإلكترونية للوزارة، مشروع إصدار شهادات المحاكم عن بعد.

وجاء ذلك المشرع فى إطار خطة وزارة العدل للتحول الرقمى وتطوير منظومة التقاضى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، حيث بدأت وزارة العدل فى شهر أبريل 2021 مشروع إصدار شهادات المحاكم عن بعد وذلك من خلال وحدات إلكترونيه ترتبط بقواعد البيانات الموجودة بالمحاكم، تمكن المتقاضى من الحصول على الشهادة المطلوبة من أقرب وحدة له دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة للحصول عليها.

ويهدف المشروع إلى إتاحة الحصول على الشهادات الصادرة من كافة المحاكم الابتدائية والاقتصادية من خلال وحدات ذكية، يتم نشرها فى المحاكم والوزارات والنقابات المهنية والأندية الرياضية.

ويشكل المشروع طفره غير مسبوقة فى تقديم الخدمات القضائية للمواطنين من خلال توفير الجهد والوقت الذى كان يتكبده المواطن أو وكيله للانتقال إلى مقر المحكمة التى يرغب فى استخراج الشهاده منها وهناك حالات كان يتعين على طالب الشهاده أن ينتقل من محافظة إلى أخرى للحصول على شهاده من المحكمة الاستئنافية التى يشمل نطاق اختصاصها أكثر من محافظة.

وتصدر هذه الوحدات حاليا 67 نوعا من شهادات المحاكم الاقتصادية وشهادة من واقع الجدول من محكمة شمال القاهرة وشرق الإسكندرية الإبتدائيتين، وذلك من خلال 11 وحدة موجودة حاليا بمحافظات القاهرة الجيزة الإسكندرية القليوبية البحيرة.