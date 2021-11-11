محافظ الجيزة يفتتح مشروعات تنموية فى الواحات البحرية

جدة - نرمين السيد - افتتح أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الخميس، عددا من المشروعات التنموية فى الواحات البحرية، كجزء من سلسة الافتتاحات التى يشهدها مركز الواحات البحرية، حيث افتتح مركز خدمة المواطنين المطور بقرية منديشة، بعد تطويره بتكلفة حوالى مليون جنيه لتقديم خدمة متطورة وذلك تنفيذا لخطة الدولة بتطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة متميزة.





وعقب الافتتاح تفقد محافظ الجيزة المركز الذى يضم 9 منافذ مجهزة بأجهزة الحاسب الآلى والأدوات التكنولوجية وتوفير استراحة للمواطنين لخدمة حوالى 13.5 ألف مواطن وذلك لإنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين فى وقت قياسى إلى جانب خدمة المواطنين المقيمين بقرى "الزبو والحرص والمناجم والقبالة".





وأضاف المحافظ أن المركز يقدم خدمة تموينية متميزة للمواطنين والتى تشمل "استخراج بطاقات وبدل تالف، بدل فاقد، مستجد فصل اجتماعى وإضافة الزوجة واستعلامات التفعيل وفصل الوفاة" والذى يعد إضافة هامة للمكاتب التموينية بالواحات البحرية مشيرا إلى أنه من المستهدف تطوير 72 مركز على مستوى محافظة الجيزة وقد تم تطوير 22 مكتب حتى الأن وجارى تطوير 10 مراكز خدمة مطورة أخرى خلال العام المالى الحالى 2021 /2022.

وثمن المحافظ التعاون القائم بين محافظة الجيزة ووزارة التموين بهدف التيسير على المواطنين والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

كما افتتح محافظ الجيزة مركز الخدمات الاجتماعية بقرية منديشة بتكلفة 1.8 مليون جنيه ومبنى الإدارة الاجتماعية بمدينة الباويطى بتكلفه 2.3 مليون جنيه لتيسير الحصول على الخدمات التى تقدمها الدولة من خلال وزارة التضامن الاجتماعى بتلك القرى.

وشملت جولة المحافظ افتتاح أعمال إعادة تأهيل وتشغيل معمل إنتاج طفيل الترايكوجراما بالواحات البحرية التابع لمعهد بحوث وقاية النباتات بقرية القصر والذى كان متوقفا منذ 10 سنوات ويعد أحد المطالب الهامة لأهالى مركز الواحات البحرية، حيث تفقد المحافظ أروقة المعمل والتجهيزات المتنوعة به والذى يساهم بشكل كبير فى عملية الإرشاد الزراعى لمواطنى الواحات.

وعلى هامش جولة الافتتاحات شهد محافظ الجيزة فعاليات توزيع قافلة مساعدات للمواطنين شملت موادا غذائية وأدوية وبطاطين وأغطية وغيرها، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

واستمع المحافظ لمطالب أهالى الواحات البحرية وأبرز المعوقات التى تواجههم مؤكدا حرصه على وضع حلول لكافة مشكلاتهم لتسهيل سبل المعيشة والذين عبروا عن سعادتهم بالتوسع فى إنشاء المراكز الخدمية بالمدينة وحرص الدولة على توفير حياه أفضل لمواطنيها.