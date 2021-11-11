وزراء البيئة والتخطيط والتعاون يلتقون سكرتير الأمم المتحدة بقمة المناخ

جدة - نرمين السيد - التقى وزراء البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة لتبادل الآراء والرؤى حول الأوضاع البيئية العالمية وسبل دعم الجهود العالمية لحماية البيئة والتصدى لآثار التغيرات المناخية وخاصة فى ظل استعدادات مصر لاستضافة المؤتمر الاطراف العام القادم COP27، وذلك على هامش مشاركة مصر بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 المنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة.





واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الموقف التفاوضى بصفتها رئيس لملف تمويل المناخ مع الجانب السويدى وكذلك الأبعاد التى تمت فى التفاوض بين الدول النامية والدول المتقدمة ومؤكدة على حرص مصر على استضافة مؤتمر تغير المناخ القادم cop27 فى شرم الشيخ، معربة عن تطلعها إلى نجاح المؤتمر واهتمامه بشواغل الدول النامية وعلى رأسها القارة الأفريقية.

وأوضحت فؤاد ما قامت به مصر من إجراءات لتغير المناخ والبعد البيئى فى القطاعات التنموية والذى يتم دعمه ومتابعته من رئيس الجمهورية.

وتقدمت فؤاد بدعوة أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة لزيارة الجناح المصرى لرؤية مشروعات مصر، وكذلك الاحتفال باستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ القادم بشرم الشيخ.

ومن جانبها، أكدت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة من أجل تنفيذ خطة مصر للتنمية المستدامة 2030 ولذلك بدأت الدولة فى تنفيذ برنامج رائد لتوفير حياة كريمة للمصريين ليكفل ضمان حياة اجتماعية آمنة وكريمة للمصريين بالتوازى مع التوجه نحو الاقتصايات الخضراء.

من ناحيتها، استعرضت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، ما قامت به الوزارة بمطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مستخدمة فى ذلك المناهج والأطر العلمية للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والتى أظهرت نتائجها جهود الدولة لتحقيق الأهداف المتعلقة بالتحول الأخضر والتخفيف من تداعيات المناخ والتأقلم معها، حيث يستحوذ الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة يعلى 23.2% تمثل النسبة الأكبر من التمويلات الإنمائية بقيمة 5.9 مليار دولار، والهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية فى المرتبة الثانية بنسبة 22.3% بقيمة 5.7 مليار دولار، والهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية تستحوذ 19.4% من المحفظة بقيمة 4.9 مليار دولار.

وعرضت المشاط، المبادرة المصرية التى سيتم طرحها فى الحدث التفاعلى والذى سيتم تنظيمه فى الجناح المصرى بقمة جلاسجو، بشأن تطوير إطار دولى للتمويل المبتكر للعمل المناخى، أخذا فى الاعتبار تعزيز دور القطاع الخاص والبناء على الشراكات الناجحة مع البنوك التنموية الدولية والقطاع المصرفى، مشددة على ضرورة العمل المشترك والتحرك الجماعى لدفع تمويل العمل المناخى وتحقيق تحول أسرع نحو الاقتصاد الأخضر.

وأشاد أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة بدور مصر المحورى فى التصدى لآثار التغيرات المناخية محليا وعالميا والتوفيق بين مصالح الدول الأفريقية وإجراء العديد من المباحثات لتوفيق الرؤى على مستوى الدول خلال المؤتمر، مشيدا بدور مصر وجهود وزيرة البيئة فى التفاوض فى تمويل المناخ والذى أنقذ مفاوضات كاتوفسكى للخروج بخطة عمل اتفاق باريس، معربا عن سعادته باستصافة مصر لمؤتمر COP27 العام المقبل.