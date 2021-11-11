فيديو.. محمد هنداوى: مصر لها أياد بيضاء فى حل القضية الليبية

جدة - نرمين السيد - وأضاف هنداوى فى مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن دعوة الرئيس السيسى لحضور المؤتمر الدولى حول الأوضاع فى ليبيا تأتى لدور مصر الكبير فى حل هذه القضية، لافتا إلى أن مصر خلال الفترة الماضية كانت لها أياد بيضاء فى هذه القضية إذ كانت تسعى دائما لتوحيد الصف الليبى وحل النزاعات الداخلية والعمل على استقرار الأمن فى البلاد.



وأشار هنداوى إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عقد العديد من اللقاءات والمباحثات لدفع عملية استقرار ليبيا من خلال إيجاد الحلول المناسبة التى تحافظ على سيادة الشعب الليبى وحماية مقدراته، مؤكدا أن ليبيا تمثل لمصر بعدا استراتيجيا مهما، وأن أمنها جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر.

وأكد هنداوى أن مصر تسعى خلال مشاركتها بمؤتمر باريس الخاص بتطورات الأوضاع فى ليبيا لدعم كل الجهود الرامية لسحب المرتزقة من الأراضى الليبية ليكون الجيش الليبى هو المنوط به حماية البلاد