فيديوجراف- مبادرة حكومية للطاقة النظيفة.. الفان بديل الـ«توك توك»

جدة - نرمين السيد - والفيديوجراف التالى يوضح أبرز المعلومات والمميزات حول استبدال "التوك توك" بسيارة الـ"فان".

وسيتعين على أصحاب مركبات "التوك توك" ترخيصها رسميا من المرور وليس المحليات وذلك كشرط من شروط الانتفاع بمبادرة الإحلال بسيارة الفان.

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