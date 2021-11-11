مدبولى يفتتح قاعة كبار الزوار بمطار الخارجة

جدة - نرمين السيد - رافق رئيس الوزراء، كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وعدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستهل رئيس الوزراء جولته بمحافظة الوادى الجديد، بالتأكيد أن هذه الزيارة، والتى تأتى فى إطار تفقد عدد من المشروعات الخدمية والإنتاجية بالمحافظة لدفع العمل بها، جاءت عقب نجاح محافظة الوادى الجديد فى الملتقى التسويقى المصرى الأول للتمور الذى أقيم خلال شهر أكتوبر الماضى بمدينة الخارجة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، كما تأتى هذه الزيارة عقب نجاح مبادرة إحياء إنتاج الحرير الطبيعى، التى يدعمها مجلس الوزراء.

وخلال تواجده بمطار الخارجة، شهد رئيس الوزراء افتتاح قاعة كبار الزوار بالمطار، بحضور كل من اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، وهشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، وعبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، وأحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعماد سعد أحمد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب.

وأشار المحافظ إلى أن قاعة كبار الزوار بالمطار، تم تنفيذها على مساحة 120 م مسطح من خلال مديرية الإسكان، وتم الانتهاء منها فى توقيت قياسى، حيث تمت مراعاة أن تظهر بصورة حضارية أمام الزائرين.

وعقب ذلك، توجه رئيس الوزراء إلى حديقة 30 يونيو بمدينة الخارجة، حيث قام بغرس فسيلة نخيل بالحديقة، المقامة على مساحة 9 أفدنة، حيث أوضح محافظ الوادى الجديد أن الحديقة تشمل حمام سباحة للأطفال، وملعبا خماسيا، وبحيرة على شكل خريطة مصر، ومسرحا فنيا وقاعة أفراح مجهزة، وركنا بيئيا، و"تراك" خاص للدراجات الهوائية على مسافة نحو 1 كم، بالإضافة لمجسمات تعليمية للأطفال عن قواعد المرور والقيادة والإسعافات الأولية، مع تخصيص مكان بالحديقة لمبادرة "ازرع نخلة".

كما تتميز الحديقة بأنها تجسد تاريخ مصر منذ العصر الفرعونى وحتى وقتنا المعاصر.

تجدر الإشارة إلى أنه تم افتتاح الحديقة، التى تقع شمال المدينة خلال شهر أكتوبر الماضى، بحضور عدد من الوزراء وسفراء بعض الدول، الذين قاموا بزرع أشجار النخيل بالحديقة ضمن مبادرة "ازرع نخلة" التى تنفذها المحافظة منذ عدة سنوات للتوسع فى زراعة النخيل بالمحافظة.