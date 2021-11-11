شعراوى :دورة تدريبية متخصصة بمركز سقارة لرفع مهارات العاملين بمشروع تسريع الاستجابة...

فى إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية برفع مهارات العاملين فى مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان و المجلس القومى للسكان و مركز المعلومات ودعم القرار بمجلس الوزراء وبدعم من الإتحاد الأوروبى بهدف السيطرة على الزيادة السكانية وتحسين خصائصها وزيادة المعدل الاقتصادى للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين...ينفذ مركز التنمية المحلية بسقارة الاسبوع القادم دورة تدريبية عن "اعداد تقارير المتابعة و التقييم لمشروع السياسات السكانية" ويستفيد من الدورة 27 متدرباً من العاملين بوحدات المشروع بالمحافظات بهدف رفع مستوى الكوادر التى تعمل بالمحافظات .

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية حرص الوزارة على دعم تنفيذ استراتيجية السكان والتنمية 2015/2030 بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لدعم التحسن في معدلات النمو السكانى وتحقيق العدالة الاجتماعية وسد فجوات التنمية خاصة وأن الزيادة السكانية تعد أهم التحديات التى تواجه التنمية موضحاً أن وحدة السكان المركزية بالوزارة تشرف على تنفيذ مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية في ( 22 ) محافظة وتقوم بإعداد كوادر محلية قادرة على إدارة البرنامج السكانى على المستوى المحلي من حيث المشاركة في التخطيط والتنسيق والمتابعة والتقييم .

و أوضح اللواء شعراوى أن مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية يهدف الى الحد من الزيادة السكانية ورفع الوعي المجتمعي بهذه المشكلة بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية الجديدة لإحداث التوازن بين معدلات النمو السكاني ومعدلات النمو الاقتصادي والارتقاء بمستوى جودة حياة المواطن المصري وتحسين خصائصه المعرفية والسلوكية وإعادة رسم الخريطة السكانية وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تعزيز نهج لامركزي متعدد القطاعات تحت قيادة السادة المحافظين وبمشاركة الشباب في المتابعة وصنع القرارولتحقيق إستجابة محلية سريعة للتعامل مع القضية السكانية عن طريق رصد الاحتياجات الفعلية للمجتمع وإنشاء نظام معلوماتي للسكان داخل مراكز معلومات المحافظات بجانب بناء قدرات وحدات السكان في إعداد تقارير متابعة دورية للمؤشرات السكانية والتنموية ذات الصلة بإستراتيجية السكان.

وأشار اللواء محمود شعراوى الى دعمه الكامل لمواصلة وحدة السكان المركزية بالوزارة لمجهوداتها لبناء كوادر سكانية حتى مستوى القرية تكون قادرة على تحديد الاحتياجات السكانية ووضع المشكلات على أولويات العمل وإدراجها بخطة المحافظة السكانية وتقديم تقارير دورية للمحافظين عن متابعة الموقف السكانى بإستمرار ورصد المشكلات والاستجابة السريعة لحلها

مشدداً على ضرورة دعم الشراكات والافكار الابتكارية المقترحة للشباب للعمل على دمجهم في عملية إتخاذ القرار بجانب تسريع الاستجابة مع الجهات المسئولة لمعالجة الفجوات التنموية وإتخاذ الاجراءات اللازمة لتذليل المشكلات التى تعترض حل القضية السكانية.

وفى نفس السياق ينظم ايضاً مركز التنمية المحلية بسقارة الاسبوع القادم دورتين جديدتين هما : اساسيات الحاسب الآلى ، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بالإدارات الهندسية والشئون القانونية فى تطبيق قانون المحال العامة رقم ( 154 لسنة 2019 ) ، فيما تستمر دورة إعداد المدربين TOT الأساسية للأسبوع الثانى على التوالى ويستفيد من هذه الدورات 139 متدرباً من جميع المحافظات .

من ناحية اخرى احتفل مركز التنمية المحلية اليوم الخميس بانتهاء فعاليات 3 دورات هى : تحسين خدمات المراكز التكنولوجية فى مجال مؤشرات الأداء لمديرى المراكز المراكز التكنولوجية ومشرفى النظام و أعضاء لجان متابعة المراكز التكنولوجية ،ودورة أساسيات تطوير البرامج والتطبيقات الإلكترونية Basics Programming اضافة الى دورة اللغة الإنجليزية ، واستفاد من هذه الدورات 77متدربا من جميع المحافظات.

جدير بالذكر أنه لن يسمح بدخول أى متدرب لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أو تقديم تحليل pcr كشرط أساسى لحضورالدورات التدريبية بمركز سقارة اعتباراً من يوم 15/11/2021 و ذلك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء ، مع ضرورة حمل الكارت الدال على ذلك.