الحكومة توضح حقيقة رفع الغياب عن طلاب المدارس

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار برفع الغياب عن طلاب المدارس خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لرفع الغياب عن طلاب المدارس خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022، وأن حضور الطلاب في المدارس خلال العام الدراسي الجاري يتم بشكل نظامي وبحضور كامل الطلاب على مدار العام الدراسي، حيث يتم تسجيل الحضور والغياب بشكل إلزامي وليس اختيارياً.

وشددت الوزارة، على انتظام الدراسة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية، مُشيرةً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الطلاب غير الملتزمين بالحضور.

في سياق متصل، تبلغ مدة الغياب في المدارس المسموح بها للطلاب وفقًا لقانون التعليم، 15 يوماً متصلة، أو 30 يوماً منفصلة، على أن تكون مدة الغياب المسموح بها، بسبب عذر قهري، أو تعرض التلميذ لأي حالة من الإعياء، وفي حال تجاوز الطالب نسبة الغياب المسموح بها في حضوره إلى المدرسة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.