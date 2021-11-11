نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اختبارات الترم الأول للابتدائي والإعدادي والجامعات 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اختبارات الترم الاول للابتدائي والإعدادي والجامعات، بعدما بدء العام الدراسي الحالي في موعده المقرر مسبقًا وهو العاشر من أكتوبر فإنه وفقًا للتقويم الدراسي الذي وضعته وزير التربية والتعليم في مصر فإنه من المفترض أن تتم اختبارات الفصل الدراسي الأول في مصر للمرحلة الابتدائية والإعدادية وطلاب الجامعات في موعدها المحدد مسبقًا وبعد مرور شهر من بدء الدراسة في مصر فإن الطلاب يبحثون عن موعد إقامة الاختبارات النهائية التيرم الأول وهذا ما سنوضحه لكم فيما يلي.

العام الدراسي الجديد في مصر

سبق وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم أن العام الدراسي الحالي ينتهي في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة في السادس عشر من شهر يونيو، بعد إضافة بعض المواد الدراسية الجديدة للطلاب في بعض الصفوف التعليمية بمصر، وقد تقرر إضافة بعض الاختبارات بنهاية كل شهر من أجل فقط دراسة قدرة الطلاب على استيعاب المواد الدراسية الجديدة وليس من أجل التقييم.

اختبارات الترم الأول للمرحلة الإعدادية وطلاب الجامعات

وقد ذكرت الوزارة أن اختبارات الفصل الدراسي الأول من المقرر أن تبدأ في الخامس عشر من شهر يناير القادم الموافق يوم السبت وتظل الاختبارات مستمرة حتى ثلاثة أسابيع متصلة لتنتهي الاختبارات للفصل الدراسي الأول في الثالث من شهر فبراير، لتبدأ بعد ذلك إجازة الفصل الدراسي الأول قبل عودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في مصر، وهذا لطلاب مرحلة التعليم الجامعي وكذلك طلاب المرحلة الإعدادية.

موعد إجازة نصف العام الدراسي بمصر

من المفترض أن تبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول بعد فترة من أسبوعين حتى ثلاثة أسابيع من اختبارات الفصل الدراسي الأول، وعلى حسب مدة الاختبارات تحدد بداية الإجازة وهو الثالث أو الخامس من شهر فبراير، على أن تكون نهاية إجازة الفصل الدراسي الأول هي السابع عشر من شهر فبراير لتعود الدراسة مرة أخرى في التاسع عشر من فبراير حتى التاسع من شهر يونيو وهي نهاية الفصل الدراسي الثاني مع العلم أن الاختبارات النهائية تبدأ في السابع من شهر مايو لطلاب مراحل النقل والمرحلة الإعدادية وطلاب الجامعات.