بيرسي تاو: ما فعلته مع الأهلي أفعله دائماً في مسيرتي

/660760/بيرسي-تاو-ما-فعلته-مع-الأهلي-أفعله-دائما-في-مسيرتي

أكد الجنوب إفريقي بيرسي تاو مهاجم النادي الأهلي، أن تسجيل الأهداف في الظهور الاول مع فريقه الجديد، يزيزد من الثقة بين الطرفين، وسبق وأن فعل ذلك في إنجلترا وبلجيكا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتحدث جناح الأهلي في تصريحات نقلتها صحيفة "The Citizen" الجنوب إفريقية، وقال: "من الجيد دائمًا أن تسجل الأهداف في أول ظهور لك، فهذا يزيل الضغط وشيء كنت أفعله دائمًا في مسيرتي".

بيرسي تاو في بلجيكا

وتابع: "لقد فعلت ذلك من قبل في بلجيكا، يونيون سانت جيلواز، كلوب بروج، أندرلخت، لم يحدث ذلك بالنسبة لي في إنجلترا".

وأضاف: "لكن البداية مع تسجيل الأهداف يمنحك ثقة أفضل، حتى مع زملائك في الفريق، ويسرع من الانسجام بينكم ومعرفة طريقة أدائك".

وعن مهمة جنوب إفريقيا في التأهل إلى المرحلة النهائية في كأس العالم 2022، قال: "في الشهر الماضي كنت مُصابًا ولم أستطع أن أكون أنانيًا والمجيء إلى معسكر المنتخب".

واستمر: "لكني كنت مؤمنًا بقدرة اللاعبين الموجودين على القيام بالمهمة على أكمل وجه في الجولتين الماضيتين، حتى عندما يغيب لاعب واحد، كان يجب عليهم الفوز على إثيوبيا وكنت أشاهد المباريات كما لو كنت جزءًا من منتخب جنوب إفريقيا".

بيرسي تاو عن منتخب بلاده

وأكمل: "لقد كنت مع منتخب جنوب إفريقيا لفترة من الوقت، ومررت بنفس المواقف من قبل لحسم التأهل، لذلك لدي بعض الخبرات التي أستطيع من خلالها مساعدة الأولاد، أمام زيمبابوي وغانا في الجولتين الخامسة والسادسة".

واختتم تصريحاته: "هناك علاقة قوية بين اللاعبين وبعضهم البعض، يريد الجميع التحسن والتطور في المستوى، فهم يعرفون مدى أهمية فوز منتخب جنوب إفريقيا للجماهير، ولا توجد مشاكل كثير داخل المعسكر لأن اللاعبين شباب ومن السهل التعايش بين بعضنا البعض".

بيرسي تاو في الظهور الأول مع الأهلي

نجح الدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو مهاجم النادي الأهلي الجديد الوافد من صفوف برايتون الإنجليزي، من خطف الأنظار في الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز أمام فريق الإسماعيلي.

واختارت رابطة الأندية المصرية الجنوب إفريقي بيرسي تاو أفضل لاعب بالجولة الأولى، في الدوري الممتاز، بعد تألقه مع النادي الأهلي أمام الإسماعيلي وتسجيل هدفين في المباراة.