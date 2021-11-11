ننشر مواعيد عرض برنامج «توب شيف» الموسم الخامس5

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يبحث الكثير من الجمهور عن مواعيد عرض برنامج «توب شيف» في موسمه الخامس، بعد أن ذاع صيت الحلقات الأولى من العمل، ولاقى شهرة واسعة في مواسمه الأولى.

دوت الخليج

مواعيد عرض برنامج توب شيف 2021

ويذاع برنامج “توب شيف” يوم الأربعاء من كل أسبوع على قناة «MBC» في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة، بينما يذاع على قناة «MBC العراق» في تمام الساعة الـ 11 مساء بتوقيت بغداد، بجانب عرضه على منصة «شاهد VIP».

ويقوم البرنامج على المنافسة بين 15 طاهيا محترفا من مختلف الدول العربية، للفوز بلقب «توب شيف»، وذلك تحت إشرف لجنة تحكيم تضم 3 متخصصين في عالم الطهي وهم الطاهي اللبناني مارون شديد، والسورية منى سليمان موصلي، بالإضافة إلى الطباخ العالمي من أصل مصري بوبي شين.

تفاصيل برنامج توب شيف 2021

وينتمي برنامج توب شيف إلى نوع برامج تلفزيون الواقع التي دخلت العالم العربي خلال العقدين الماضيين، مع انتشار القنوات الفضائية، وتنوعت هذه البرامج بين برامج الغناء والمسرح والفن. وهو برنامج متخصص في مجال الطهي، وهو مخصص للطهاة الهواة والمحترفين على حد سواء، ويتنافس فيها 17 متسابقًا، ويخرج أحد المتسابقين إلى الحلقة الأخيرة التي يتنافس فيها آخر متسابقين على لقب Top Chef، حيث يقدم المتسابقون في كل حلقة الأطباق المطلوبة منهم في التحديات.

الجدير بالذكر، أنه تبلغ قيمة جائزة Top Chef خمسين ألف دولار، بالإضافة إلى العديد من المسابقات العينية التي تختلف من إصدار إلى آخر.

برنامج توب شيف الموسم الخامس قائم على جمال المملكة السعودية

ومن ناحية أخرى، أعلن مقدمي البرنامج بأنه سيركز في كل حلقة على مكان معين داخل المملكة أو منتج معين تشتهر به إحدى مناطق المملكة. إلى جانب تقديم الأطباق التراثية السعودية التي استطاعت الوصول إلى المطابخ العربية والعالمية.

ويهدف البرنامج بشكل أساسي للتعريف بجمال المملكة العربية السعودية، والتعرف على جوانب الجمال التي تتمتع بها المملكة، والتعرف على الأشياء الجيدة التي تخرج من أراضيها.