/660771/أنا-أول-مرة-أشوفها-اعترافات-متهم-واقعة-تحرش-فتاة-التجمع

أدلى المتهم بالتحرش أم رجال المباحث، اليوم الخميس، في واقعة اتهام طالبة سائق سيارة ميكروباص بالتحرش بها، وهتك عرضها عن طريق ملامسة جسدها، خلال ركوبها معه من ميدان الحصري متجهة إلى منطقة التجمع الخامس، باعترافاته أمام رجال المباحث، واكد المتهم: «إنه لم يشاهد الفتاة من قبل»، كما أنكر حدوث الواقعة، مؤكدًا، معملتش أي حاجة من الكلام ده.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل المتهم بالتحرش بفتاة التجمع يدلي باعترافاته أمام جهات التحقيق

التحقيقات الأولية

وأشار المتهم بالتحرش خلال التحقيقات الأولية، أنه سائق على خط ميدان الحصري، مدينة التجمع الخامس، لكنه طول فترة عمله لم يشاهد الفتاة التي تدعي أنه تحرش بها، مشيرًا إلى أنها لم تستقل الميكروباص معه في أي وقت سابق.

محصلش ومش أنا اللي عملت كدة

وأضاف المتهم بالتحرش، بعد المواجهة بينه وبين الفتاة المجني عليها، أمام رجال المباحث، محصلش ومش أنا اللي عملت كدة، على الرغم من تعرفها عليه من ضمن 5 أشخاص، خلال العرض القانوني.

وأضافت إنها كانت تجلس بالمقعد المجاور له، وبدأ بتحسس يديها أكثر من مرة، وخلالها نجحت الفتاة في توثيق الجريمة قبل أن ينتبه ويشاهد هاتفها والكاميرا مفتوحة، واستطاعت النزول من السيارة، وقررت الإبلاغ عنه.

وفي وقت سابق كتبت رانيا سليمان على صفحتها :” منهاره ومكنتش متخيله ان ممكن في يوم انزل بوست زي ده مش عارفه اوصفلكم احساس الخوف والتعب النفسي والجسدي ال انا فيه انا مرضتش انزل الفيديو عشان نفسيتي انا كفايه انه ف تلفوني وكل مبشوفه بنهار انا كنت راكبه التجمع من موقف الحصري مكنش فيه غير مكانين جنب السواق وانا ركبت وبنت جنبي وف نص الطريق حسه بحاجه ع رجلي وانا مش عاوزه اعمل شوشره عشان مظلمهوش فتاخرت نفسي وهو مصمم برضو لحد ما قررت اطلع تلفوني واصوره ع الاقل اخد حقي قانوني ايده كانت مش ثابته وكان عمال يديني ف جنبي هو طبعا مش بيديني ف جنبي هو عاوز يلمس اي حته وخلاص صورت ال صورته وخوفت الفت.

رانيا سليمان تسرد تفاصيل واقعة التحرش التي تعرضت لها

وتابعت:” وعمل الفون عند وشه ولما كله نزل قولت هنزل لسه باخد شنطتي لاحظ ان الكاميرا مفتوحه شد ايدي ومرضيش ان انزل يقولي خدي تعالي معايا يا تيجي معايا يتجيبي التلفون فضلت اقاوم ونطيت من العربيه و اول منزلت صورته وصورت العربيه و الحمد الله ان لحقت لانه جري ...هعمل.محضر وهاخد.حقي قانوني وحسبي الله ونعم الوكيل انا حرفيا صوتي بقاله يومين مش طالع ومكنتش قادره ان اصوت للاسف انا مش هقول غير كل بنت تاخد حقها انا هعمل محضر وهاخد حقي ان شاء الله. لازم نحارب ان كله يخاف يأذي اي بنت متركبوش العربيه دي”.