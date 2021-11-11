/660773/هاني-شاكر-محمد-رمضان-ملتزمش-بإقرار-سلوكيات-المهنة-لكني-مقدرش-أحاسبه

كشف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية بمصر، عن قراره بشأن عدم إلتزام محمد رمضان بإقرار الحرص في ارتداء ملابسه أثناء الحفلات الذي يحيها، فضلا عن انتقاء ألفاظه في أغنياته والتي تحمل دائما معاني الأعتلاء بالنفس.

دوت الخليج يرصد رد هاني شاكر بشأن ملابس محمد رمضان على المسرح

وقال هاني شاكر، خلال برنامج MBC Trending: "محمد رمضان من حفلتين فاتو مضى إقرار وقالي أنه هيلتزم باللبس والكلام لكن واضح أنه ملتزمش”.

وأضاف موضحا إخلاء مسئوليته من ملابس محمد رمضان: "احنا مش جهه منع في النقابة لكن في جهه مسؤولة عن اللبس والكلام وهي المصنفات الفنية هما المنوطين بيه و دكتورخالد عبد الجليل عنده الضبطية القضائية اللي يقدر ينفذ بيها أي قرار هو عايزة، هو عضو نقابة مينفعش لما يجي يقول أنا عايز اطلع على المسرح اغني اقوله لا زي ما أنا هاجي امثل هروح لدكتور أشرف زكي اقوله عايز امثل مش هيقولي لا متمثلش"

وتابع: “لبسه وكلامه أنا دة عملته كسابقة مني لمحمد رمضان لمصلحته وخوفي عليه لاني عايز انصحه بالافضل هو ملتزمش في جهات تقدر تحاسبه".

هاني شاكر ينفر من سلوكيات محمد رمضان الغير أخلاقية

واختتم حديثه نافرا من سلوك محمد رمضان بشأن اعتلائه بنفسه: “مش كل حاجة في العالم تتعمل تبقى مناسبة لينا أنا واحد من الافات بيسمعوه وبيشوفوه وبتكلم عن الفن اللي نفسي اوصله للناس وعايز ولادي واحفادي يشوفوها، اللون اللي بيقدمه محمد رمضان لون استعراضي ومش كل اللبس مناسب لينا في مصر ومش كل الاغاني مناسبة هو مش بيقول كلام خارج لكن كلامه فيه تفخيم وتضخيم لنفسه وكنت قلتله كدة بالصدفة في مكان وقلتله خد بالك أن مش لازم كل اللي تقوله أنك نمبر وأن بس هو ليه طريقه تفكير تانية".

إقرار محمد رمضان بشأن التزامه بأخلاقيات المهنة

وكان قد كشف عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية الفنان حلمي عبد الباقي، في تصريحات صحفية، إن “محمد رمضان حضر إلى النقابة للحصول على تصريح بالغناء في حفل مهرجان الجونة السينمائي السابق”، مؤكداً أن “النقابة اشترطت عليه الالتزام بسلوكيات الفن المصري، وعدم خلع ملابسه على المسرح، احتراماً للجمهور”.

وأضاف عبد الباقي، أن “محمد رمضان أبدى تفهمه وتعاونه مع النقابة، وحصل على تصريح”، ومؤكداً أن “إقراره يطبق على صعوده المسرح فقط، أما ما يقدمه من فيديوهات على اليوتيوب فلا يسري عليه الإقرار”. على الجانب الآخر، احتفل الفنان محمد رمضان بنجاح أغنيته الجديدة «جو البنات» على طريقته الخاصة، من خلال رقصة مثيرة مع فتاتين على متن طائرته الخاصة ليستفز الجمهور للمرة الثانية متسائلين عن موقف زوجته.