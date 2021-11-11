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فقرة خاصة عن خماسية الأهلى وعودة نادى الزمالك القوية

احتفل الزميل محمد مصطفى جبر، الصحفى بجريدة الوفد بحفل زفافه على الزميلة رغدة خالد، وسط مشاركة واسعة من الزملاء بالمؤسسات الصحفية المختلفة والأهل والأحباء من محافظة أسوان ومختلف محافظات الجمهورية، حيث انتماء «جبر» لأهل النوبة والذين كان لهم مشاركات مختلفة بفاعليات غنائية ورقصات نوبية.

دوت الخليج وشهدت الأجواء الإحتفالية فقرة خاصة عن فوز النادى الأهلى على غريمة التقليدى الزمالك فى الدور الأول للدورى العام (2021) وذلك فى المباراة التى انتهت بخماسية مقابل ثلاثة أهداف للزمالك والذى قدم «الزمالك»مباراة كبيرة تليق بحجم نادى الزمالك وخاصة فى الشوط الثانى حيث عاد بقوة الصاروخ فى المبارة وسجل 3أهداف وسط تراجع كبير من النادى الأهلى إلا أن الوقت لم يسعف نادى الزمالك للتعادل ومن ثم الفوز بالمباراة. دوت الخليج يهنئ الزملاء «محمد مصطفى» و«رغدة خالد» بحفل زفافهما موقع دوت الخليج والزميل محمود فايد مدير تحرير الموقع، يتقدم للزملاء بجريدة الوفد بخالص التهانى ويتمنى لهم حياة سعيدة وأن يرزقهما الله بالذرية الصالحة وأن تكون داية سعيدة لحياة أفضل وأحسن بمشيئة الله.

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