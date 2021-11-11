/660776/عمرو-هندي-اقامة-10-مشروعات-جديدة-بالمناطق-الاستثمارية-يحد-من-نسب-البطالة-ويدعم-التنمية-في-مصر

قال النائب عمرو هندي وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن شروع الحكومة في افتتاح ما يقرب من 10 من مشروعات بالمناطق الاستثمارية، برؤوس أموال بلغت قيمتها نحو 75 مليون جنيه والتي من شأنها تساهم في توفير 2950 فرصة عمل.

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وتابع النائب عمرو هندي خلال تصريحات له، أن الدولة تقوم بتجهيز المشروعات بكافة بنياتها التحتية والخدمات التي تحتاجها من اجل جذب اكبر قدر من الاستثمارات المباشرة لمصر، موضحا أن حصول مصر على أفضل الدول الجاذبة للاستثمار لم يأتي من فراغ، ولكنه جاء نتيجة جهود متواصلة من العمل الدؤوب والمستمر.

عمرو هندي: اقامة 10 مشروعات جديدة بالمناطق الاستثمارية يحد من نسب البطالة ويدعم التنمية في مصر

وأشار وكيل أفريقية النواب النائب عمرو هندي، ان الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي أولت ملف الاستثمار قدر كبير من الأهمية، وسعت بكافة الطرق لتهيئة المناخ المناسب الذي يجذب المستثمرين، موضحا ان الاستثمار يعد محرك أساسي للاقتصاد فضلا عن أنه يدعم استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

تحسين فرص مصر الواعدة من جذب للاستثمار والمستثمرين

ولفت النائب عمرو حسين هندي النظر إلى مشروعات البنية الأساسية التي قامت بها الدولة على مدار الجهود الماضية، منوها دورها الكبير في تحسين فرص مصر الواعدة من جذب للاستثمار والمستثمرين، حيث ان هذا الأمر يرسل رسالة طمأنينة حول إمكانية العمل وإقامة المشروعات.