رسمياً.. ستيفن جيرار مدير فني لفريق أستون فيلا

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أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي عن تعين ستيفين جيرارد مدير فني للفريق، لاعب فريق ليفربول السابقويبق وأن تولى مهام أكاديمية الريدز، خلفاً لـ دينسي سميث.

ويرص دوت الخليج التفاصيل:

وجاء الموقع الرسمي للنادي "أستون فيلا سعيد بالإعلان عن تعيين ستيفن جيرارد مدربًا جديدًا للفريق.

وكان أستون فيلا أقال دين سميث الأحد الماضي بعد النتائج السيئة للفريق الذي يحتل المركز السادس عشر في الدوري الممتاز بعد سبع هزائم، وتعادل وثلاثة انتصارات.

تصريجات ستيفن جيرارد

قاد جيرارد نادي غلاسكو رينجرز إلى لقب الدوري الإسكتلندي الموسم الفائت منهيًا البطولة من دون أي خسارة"، كان الاول له في عشر سنوات.

وقال الدولي الانكليزي السابق "أستون فيلا نادٍ ذات تاريخ عريق وتقاليد في كرة القدم الانكليزية وأنا فخور جدًا أن أصبح مدربه الجديد".