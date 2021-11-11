اليوم..رامي عياش ضيفًا على برنامج أبلة فاهيتا

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يحل اليوم المطرب اللبناني رامي عياش، ضيفا على برنامج أبلة فاهيتا “لايف من الدوبلكس”، وذلك في تمام الساعة الـ 11 مساء، على قناة on ومن المقرر إستكمال الحلقة غدا الجمعة في نفس الموعد.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حلقة رامي عياش مع أبلة فاهيتا

تشهد الحلقة العديد من المواقف الطريفة بينه وبين أبلة فاهيتا، ومواقف وذكريات كوميدية عن عمله في الغناء، وطبيعة الحياة في لبنان كما يجيب على العديد من الأسئلة الطريفة والصعبة عن حياته المهنية والشخصية، وعلاقته بزوجته وموقفها من المعجبات.

رامي عياش يطرح أغنية في حب مصر

هذا وهنأ المطرب اللبناني رامي عياش الشعب المصري بالذكرى الـ48 من نصر أكتوبر المجيد، من خلال نشر مقطع فيديو من أغنية الشهير «أم الدنيا» التي استمد بعض كلماتها من إقتباسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

كتب رامي عياش عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: "تهنئة خاصة جدا ومن القلب لأهلى واحبابى في مصر العظيمة قيادة وجيشا وشعب.. مصر حتبقى قد الدنيا.. ذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة".

رامي عياش يطلق مباردة للتكفل بتعليم طفل لمدة عام

وأطلق رامي عياش، مؤخرا مبادرة انسانية تحت شعار «تحدي التعلم» وذلك ضمن مؤسسته الخيرية "عيّاش الطفولة" التي تهدق لمد يد العون لأطفال لبنان.

ونشر رامي عياش عبر حسابه الرسمي بموقع التديونات القصيرة “تويتر” مقطع فيديو، كشف من خلاله أن جمعية "عيّاش الطفولة" تتكفّل بتعليم ألفي طفل في لبنان من شماله إلى جنوبه دون أي تفرقة.

هدف مباردة رامي عياش

كما أطلق عياش تحدياً يهدف إلى تعليم آلاف الأطفال واختار ثلاثة أسماء وكل اسم منهم سيتكفل بتعليم طفل لمدة عام وبدورهم كل اسم فيهم سيسمّي ثلاثة أسماء لتكبر الرسالة أكثر لبناء جيل كامل قادر على بناء وطن حقيقي.

وتهدف مباردة «تحدي التعلم» للتكفل بتعليم طفل لبنانى لمدة عام كامل وذلك من أجل تخفيف أعباء الأقساط المدرسية عن بعض العائلات اللبنانية بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت لبنان مؤخرا.

بداية رامي عياش الفنية

وتعد أول اغاني رامي عياش التي تغنى بها لعيونك بدي غني واغنية بغنيلا وبدقلا من ضمن أفضل الفنانين العرب اكتسب شعبية كبيرة وفي فترة وجيزة أغنيته الناس الرايقة كانت من ضمن الأغاني التي أحبها الناس وعاشو معها بقلوبهم من شخصية رامي عياش نعرف أنه ذو شخصية قوية وجذابة يحب عملة كثيرا وخفيف الظل وهذا ما جعل منه شخصا محبويا من طرف الجميع.