المصرية للصناعات الدوائية تبحث مع شركة عالمية التعاون فى تصنيع المواد الخام

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جدة - نرمين السيد - جاء الاجتماع على هامش زيارة وفد هيئة الدواء المصرية لمدينة ميلانو الإيطالية للمشاركة فى فعاليات الملتقى العالمى.
واستهدف الاجتماع بحث سبل التعاون بين الشركة المصرية ونظيرتها الأجنبية فى مجال تصنيع المواد الخام، وذلك من أجل اتخاذ خطوات قوية نحو توطين صناعة المواد الخام محليا، إذ تعد الشركة العالمية centrient من الشركات الرائدة فى مجال تصنيع المواد الخام الدوائية، إذ تحرص هيئة الدواء المصرية على دعم وتشجيع الشراكات الناجحة بين شركاء الصناعة المحلية والشركات العالمية المتخصصة فى المجالات الهامة والاستراتيجية للاستفادة من خبرتها فى مجال تصنيع المواد الخام.
يأتى ذلك فى إطار حرص الهيئة على تقديم كل سبل الدعم للشركات الراغبة فى الاستثمار بالسوق الدوائى المصرى، والعمل على نقل تكنولوجيا التصنيع إلى مصر، وتعميق توطين الصناعة بالمصانع المحلية، ومواكبة الهيئة على التطورات العالمية فى صناعة الدواء.
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