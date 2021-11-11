وزيرة البيئة تؤكد أهمية دعم احتياجات الدول العربية فى عمليات تمويل المناخ

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وذلك على هامش مؤتمر الأطراف السادس والعشرون فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة.
واستعرضت وزيرة البيئة خلال الاجتماع مستجدات التفاوض فيما يخص عمليات تمويل المناخ والذى تترأسه مصر بالتعاون مع وزير البيئة السويدى.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية توحيد الجهود العربية لمواجهة تحديات البيئة وتغير المناخ، وبذل المزيد من التعاون لاتخاذ اجراءات ملموسة، لتحقيق مصالح المنطقة العربية فى عمليات تمويل المناخ بما يدعم احتياجات الدول العربية خصوصا مع تأثر الدول العربية بالتغيرات المناخية، ليكون لدينا نظام أكثر صلابة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، مشددة على استمرار التنسيق المصرى لتوحيد الرؤى على كافة المستويات للقضايا المشتركة، بما يحقق المصالح للجميع لوضع الأولويات العربية على الخريطة العالمية.
وقد ابدت المجموعة العربية استعدادها للتعاون ومساندة ودعم مصر فى استضافة مؤتمر تغير المناخ المقبل cop27، مؤكدين على المشاركة بفاعلية لإنجاح هذا المؤتمر، إيمانًا بقدرة مصر الدبلوماسية لإنجاح المؤتمر، مشيدين بالجهود المصرية فى التعامل مع قضايا المناخ .
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