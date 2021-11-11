محافظ القليوبية يتابع مشروع تطوير عواصم المحافظات فى شبرا والخصوص

جدة - نرمين السيد - واستهل المحافظ جولته - وفقا لبيان صادر اليوم الخميس- بمتابعة أعمال تطوير محيط قصر محمد على، حيث وجه باستكمال دهان الأسوار والمبانى من بداية نزلة كوبرى المظلات حتى قصر محمد على.

ووجه المحافظ بضرورة التشديد على أصحاب المبانى بسرعة الانتهاء من دهان منازلهم، كما وجه بعمل صيانة ودهان أعمدة الكهرباء الديكورية، مع تعزيز الأحواض بالجزر الوسطى بالزهور، كما وجه باستكمال وضع بلاط الإنترلوك على الأرصفة، ودهان البلدورات بجوار المرسى النيلى المخصص لقصر محمد على، مع البدء بتخطيط الشوارع بالتنسيق مع إدارة المرور، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الرصف، ووجه بإزالة كشك بجوار المرسى النيلى، وإزالة جميع اللافتات الإعلانية غير المرخصة على كوبرى المظلات.

وتابع مشروع التطوير العمرانى للعواصم والمدن، حيث تفقد أرض البحوث (3)، ويشمل المشروع 60 عمارة مقسمة إلى 24 عمارة مكونة من أرضى و8 أدوار بعدد 8 شقق للدور الواحد، وأيضا 36 عمارة مكونة من أرضى و8 أدوار بعدد 4 شقق بالدور الواحد.

ويشمل المشروع مبانى أخرى عبارة عن 2 سوق تجارى ومخبز و2 حضانة ومسجد وكنيسة، وتم بدء المشروع بداية من شهر مارس والفترة الزمنية لإنشاء المشروع 18 شهرا.

وأشار الهجان إلى أن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى من المشروعات التى تتابعها القيادة السياسية باهتمام كبير، وسيكون له مردود إيجابى على مستوى جودة الحياة لقاطنى تلك العواصم والمدن الكبرى، وظهورها بالشكل اللائق.

واستكمل المحافظ الجولة بمتابعة إزالة 62 حالة كمرحلة ثالثة للمبانى المتعارضة مع أعمال توسعة الطريق الدائرى بحى غرب شبرا الخيمة، مشددا على سرعة الانتهاء من تنفيذ إزالة العقارات المتعارضة، بعد صرف التعويضات لأصحاب العقارات لدفع الأعمال وتذليل العقبات، كما وجه بزيادة عدد المعدات وعربات النقل لإزالة مخلفات هدم المبانى أولا بأول.

وتفقد المحافظ مشروع استكمال تغطية الترعة البولاقية بطول 350 مترا، منحة من (GIZ) بهدف استغلالها كمناطق ترفيهية خضراء لخدمة سكان المنطقة.

وتفقد المحافظ، خلال الجولة، محور شركات البترول بحى شرق شبرا الخيمة، وذلك للوقوف على نسبة التنفيذ ودفع الأعمال به، واختتم المحافظ جولته بمتابعة سير العمل بمحور الخصوص الجديد، الذى يمتد بطول 5 كم بدءا من طريق ترعة الإسماعيلية وصولا إلى نفق الرشاح أسفل الطريق الدائرى، حيث وجه المحافظ بدفع الأعمال به والتنسيق مع شركات المرافق للالتزام بالجدول الزمنى للمشروع.