خلال زيارته.. رئيس الوزراء يشهد افتتاح مركز خدمات المستثمرين بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس الوزراء، وفقا لبيان صحفى، أن الدولة تعمل على تقديم مختلف الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، للعمل على جذب الاستثمار، لافتا إلى استمرار جهود الحكومة للتحسين المستمر فى بيئة الاستثمار بمصر خلال الفترة المقبلة.

وتم إنشاء مركز خدمات المستثمرين بالوادى الجديد فى إطار خطة هيئة الاستثمار للتوسع فى إنشاء مراكز خدمات المستثمرين فى المحافظات، وذلك على مساحة أرض تبلغ نحو 2500 متر مربع، يشغل مبنى المركز منها مساحة 600 متر مربع ويتكون من طابقين أرضى وأول.

والمركز يقدم خدماته لـ 1200 شركة تعمل فى القطاعات والأنشطة الاستثمارية المختلفة، وأهم الخدمات المقدمة بالمركز تتمثل فى خدمات تأسيس الشركات والمنشآت بأشكالها المختلفة، وخدمات اعتماد التعديلات والجمعيات العامة غير العادية، وخدمات اعتماد الجمعيات العامة العادية ومجالس الإدارة، بالإضافة إلى الخدمات الفنية مثل إصدار شهادات الاستيراد والتصدير، واعتماد فواتير الاستيراد والتصدير، بجانب الخدمات الحكومية مثل توصيات منح الإقامة للأجانب، فضلا عن النشر فى صحيفة الاستثمار، وخدمات لجان تحديد تاريخ بدء النشاط وتحديد الموقف التنفيذى.

وتتمثل الجهات الخارجية الملحقة بالمركز فى الغرفة التجارية، والشهر العقارى والتوثيق، والضرائب المصرية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والسجل التجارى، ونقابة المحامين.