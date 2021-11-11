محافظ بورسعيد يؤكد أهمية العمل الجماعى لتقديم أفضل خدمة للمواطنين

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ بورسعيد عادل الغضبان أن الأجهزة التنفيذية والعاملين بالمحافظة هم المحور الرئيسى فى تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكل قطاعات المحافظة، لافتا إلى أهمية العمل الجماعى، من خلال التعاون والتنسيق بين الإدارات والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، مع العاملين بالإدارة المالية بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة سير العمل وانتظامه داخلها، بحضور حسن الحبال مدير إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة، وهشام البانى مدير الإدارة المالية. واستعرض المحافظ عددا من ملفات عمل الإدارة، موجها بسرعة إنجاز الأعمال والدقة، مؤكدا أهمية تطوير مستوى العمل والأداء، تماشيا مع التطور الإدارى الذى حققته بورسعيد مؤخرا.

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