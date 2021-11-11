رئيس الوزراء يشهد تشغيل المرحلة الأولى من مشروع توصيل الغاز للمنازل بمدينة...

وزير البترول: المشروع يتم تنفيذه من خلال تكنولوجيا جديدة ممثلة في توصيل الغاز المضغوط المنقول التي ُتطبق لأول مرة بالمدينة

المرحلة الأولى تشمل توصيل الغاز لعدد 14 ألف أسرة و120 منشأة تجارية و34 مخبزا بلديا .. ومحطة لتموين السيارات بالغاز

فى أثناء زيارته لمحافظة الوادي الجديد، اليوم، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، تشغيل المرحلة الأولى من مشروع توصيل الغاز للمنازل بمدينة الخارجة.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا للتوسع في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وهو ما يتمثل في توجيه مختلف أوجه الدعم والمتابعة المستمرة للمشروع على مستوى الجمهورية، تيسيرا على المواطنين وتعظيماً للاستفادة منه كأحد الثروات التي تتمتع بها الدولة، مشيرا إلى أن مبادرة إحلال وتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسيارات، تحقق عوائد مباشرة لصالح المواطنين أيضا، من خلال العمل بطاقة الغاز منخفضة التكلفة والنظيفة، وهو ما يتكامل مع استراتيجية الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وصرح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بأنه يتم حالياً تشغيل المرحلة الأولى من مشروع توصيل الغاز للمنازل بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك في إطار المشروع القومي للتوسع في توصيل الغاز الطبيعيّ للمنازل بكافة محافظات الجمهورية، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار وزير البترول إلى أن المشروع يتم تنفيذه، من خلال تكنولوجيا جديدة ممثلة في توصيل الغاز المضغوط المنقول التي ُتطبق لأول مرة بالمدينة، حيث تشمل هذه المرحلة توصيل الغاز لعدد 14 ألف أسرة و120 منشأة تجارية و34 مخبزا بلديا، بالإضافة إلى محطة تموين سيارات بالغاز كوقود.

واستعرض الوزير الموقف الحالي لتوصيل الغاز بمدينة الخارجة، موضحا أنه تم تنفيذ الشبكات لعدد 7000 عميل، وتنفيذ التركيبات لعدد 5400 عميل، وتم تحويل الغاز لعدد 4200 عميل، بالإضافة إلى إنشاء أول محطة تموين السيارات بالغاز كوقود بالمحافظة، حيث تم تحويل 202 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، وسيتم إنشاء مركز تحويل متكامل لتلبية احتياجات المواطنين لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز؛ وذلك لما له من مردود اقتصادي على المواطن.

وأضاف المهندس طارق الملا أن هناك مرحلتين أخريين، حيث تشمل المرحلة الثانية بمدينة الداخلة توصيل الغاز إلى 6000 أسرة و25 مخبزا بلديا وإنشاء محطة تموين سيارات بالغاز، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال الهندسية لهذه المرحلة، بينما تشمل المرحلة الثالثة بقريتي المنيرة وبولاق توصيل الغاز إلى 700 أسرة ، بالإضافة إلى أنه جار عمل التصميمات والأعمال الهندسية لتوصيل الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء لأكثر من 26 مطورا زراعيا في شرق العوينات والفرافرة وكذلك تحويل مولدات الكهرباء الحالية للعمل بالغاز الطبيعيّ بدلاً من السولار .

وأشار وزير البترول إلى الأهمية الكبيرة لمشروع توصيل الغاز بمحافظة الوادي الجديد، التي تشمل فوائد اقتصادية تتمثل في تخفيض فاتورة أسطوانة البوتاجاز على كل مواطن في الخارجة، بالإضافة إلى تخفيض عبء توفير الدولار لشراء بوتاجاز مستورد، فضلا عن الفوائد المجتمعية التي تشمل سهولة توفير مصدر طاقة مستمر وآمن للمواطن، وإعداد كوادر فنية مدربة في صناعة الغاز وتوفير فرص عمل جديدة لشباب المحافظة، إلى جانب الفوائد البيئية التي تشمل تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، والحفاظ على الصحة والسلامة العامة للمواطنين.

كما أشار الوزير إلى أنه من المخطط أن يقوم مركز تحويل السيارات للغاز الطبيعي بمدينة الخارجية بتحويل 652 سيارة تاكسي للعمل بالغاز، بالإضافة إلى السيارات الملاكي بالمدينة والبالغ عددها 18 ألف سيارة.

وخلال جولته، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي عددا من السيارات، التي تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، ومن بينها سيارات تعمل بديوان المحافظة، وهو ما أسهم في توفير نحو 50% من الإنفاق الحكومي على الوقود، كما تضمنت النماذج الأخرى سيارة تاكسي، وشاحنة كبيرة.

من جانبه، أكد محافظ الوادي الجديد أن مشروع الغاز الطبيعي جاء نتيجة بروتوكول التعاون الثلاثي، الموقع بين وزارة البترول والثروة المعدنية ومحافظة الوادي الجديد ومجموعة "طاقة عربية"، في عام 2020.

بدوره، أشار المهندس خالد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات طاقة عربية، إلى أن مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمدينة الخارجة بالوادي الجديد، الذي تنفذه الشركة، يتم باستخدام تقنية الغاز المضغوط المنقول (Mobile CNG)، والتي تطبق لأول مرة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة البترول والثروة المعدنية ومحافظة الوادي الجديد والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

وأكد رئيس الشركة أن هذه الخطوة الهائلة تأتي ضمن مساعي وسياسات الحكومة المصرية الحثيثة في التوسع باستخدام الغاز الطبيعي لتنمية المناطق العمرانية وإنشاء المدن والمناطق الصناعية الجديدة، معبرا عن فخره بإسهامات المجموعة في محافظة الوادي الجديد.