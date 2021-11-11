لوحة الشرف لممثلي مركز وزارة الهجرة للحوار ”ميدسي” في شهر أكتوبر

1. يمنى عنين - الإمارات: نظمت زيارة لمعرض إكسبو دبي بمشاركة شباب مصريين من 4 جامعات في أول فعالية لـ "ميدسي" بالإمارات وتعريفهم بمركز وزارة الهجرة للحوار وجميع أنشطته.

2. خالد محمد - أوكرانيا: نظم حملة توعية للشباب المصريين الراغبين في الدراسة في أوكرانيا حتى لا يتعرضوا لعمليات نصب من سماسرة التعليم هناك، واستهدفت الحملة الآتي:

● التعريف بشروط المجلس الأعلى للجامعات الاعتراف بالشهادة.

● التعريف بشروط القيد بنقابة الأطباء وتوضيح حقيقة شرط المجموع(5%)

● توضيح الأسعار الحقيقية للجامعات منعا لدفع مبالغ أكثر من المطلوب والنصب من سماسرة المكاتب

● شرح كيف يتم التقدم على الدراسة بنفسك واستخرج الدعوة والقبول الجامعي دون وسيط

● شرح دور مركز وزارة الهجرة في خلق حلقة وصل بين جميع الشباب المصريين وبعضهم البعض في الخارج وكمان مع الدولة

● السماع لجميع الاستفسارات بخصوص المعيشة والدراسة والمدن التي سيتم الدراسة فيها

3- مينا مكين – المملكة المتحدة: شارك في تنظيم حلقة نقاشية عبر تطبيق زووم بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، مع مجموعة من الشباب الدارسين بالمملكة المتحدة لبحث مشاركتهم في الترويج للمشروع القومي "حياة كريمة" أسفرت عن إطلاق حملة بعنوان '?Can You Skip Dinner Tonight'

4- شيرين طوبار- فرنسا: شاركت في تنظيم حلقة نقاشية عبر تطبيق زووم بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة مع مجموعة من الشباب المصريين الدارسين بفرنسا لبحث مشاركتهم في الترويج للمشروع القومي "حياة كريمة" من خلال حملة '?Can You Skip Dinner Tonight'