/660784/إجراء-735-عملية-جراحية-ضمن-المبادرة-الرئاسية-للقضاء-على-قوائم-الإنتظار-بالبحيرة

أستعرض اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة الجهود التى قامت بها مديرية الصحة بالبحيرة خلال شهر أكتوبر المنقضي ضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم إنتظار المرضى .

إجراء 735 عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الإنتظار بالبحيرة

أسفرت المبادرة عن إجراء 735 عملية جراحية عبارة عن 63 جراحة عظام - 49 جراحة مخ و أعصاب - 503 عيون - 42 جراحة أورام - 13 جراحة أوعيه دموية و القسطرة الطرفية - 60 قسطرة قلبية - 5 قلب مفتوح .

دوت الخليج

يأتى ذلك ضمن الإرتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز والنجوع والقضاء على قوائم الإنتظار تخفيفاً عن كاهل المرضى.

علي جانب أخر أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على تضافر كافة الجهود للوصول إلى محافظة بلا امية من خلال التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالبحيرة وتجميع الدراسين والراغبين فى الحصول على شهادة محو الأمية ممن يجيدون القراءة والكتابة لإجراء إمتحانات فورية لهم بمقر فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار والتوسع فى فتح الفصول بكافة المقرات المخصصة والتوعية بأهمية التعلم الأمر الذى سينعكس على كافة برامج النمو والتنمية بالمحافظة والمساهمة فى رفع الوعي لدى جميع أفراد المجتمع بكافة القضايا السكانية والقومية .

على جانب أخر أشاد محافظ البحيرة بكافة الجهود المبذولة والتى أسهمت فى خفض نسب الأمية من بنسبة ٦% من ٣٧ % الى ٣١ % ، موجهاً بتكثيف الجهود والحملات لتحقيق الهدف الرئيسى محافظة بلا أمية .

هذا وقد انطلقت اليوم فعاليات خامس أيام امتحان دورة أكتوبر ٢٠٢١ بفرع البحيرة والتى تستمر حتى 18 نوفمبر الجاري حيث أجريت إمتحانات اليوم بلجنة مدرسه كوم الفرج بمركز ابو المطامير

وشهد امس الاربعاء اداء الامتحانات فى يومها الرابع والذى تم بلجان مدرستى ادكو الجديدة بمركز ادكو وومدرسة صفط العنب بمركز ايتاى البارود

من جانبه أوضح عبد الله محمد مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالبحيرة ، أنه تم تغطية جميع اللجان بأعضاء تقييم الأداء سواء من الديوان العام للهيئة أو من داخل الفرع لتاكيد ضبط سير العمل داخل كل لجنة و تلافي حدوث أي مشاكل او أخطاء

كما تم تطبيق إجراءات احترازية مشددة و تأكيد التزام الجميع بارتداء الكمامات و تباعد المسافات بين الدارسين .