/660778/محمد-صلاح-أفضل-لاعب-في-شهر-أكتوبر-من-رابطة-المحترفين-صور

حقق الفرعون المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي من تحقيق جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر المنصرم، في تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدوري بقميص مانشستر يونايتد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقدمة رابطة المحترفين بالدوري الإنجليزي، جائزة الأفضل لشهر أكتوبر لمحمد صلاح بعد تألقه مع فريقة وأمام كبار الدوري ثنائي مانشستر، وتسجل خمسة أهداف في مجمع الشهر وصناعة خمسة أهداف.

محمد صلاح يحقق أفضل هدف في الشهر بليفربول

وكان الفرعون المصري تقريبًا ينافس نفسه في ترتيب الهدف الأفضل في ليفربول عن الشهر الماضي حيث جاء هدفه في مانشستر سيتي في المركز الأول.

وفي المركز الثاني، ظهر هدف محمد صلاح في مرمى واتفورد ثم هدفه الثالث في مرمى مانشستر يونايتد في المركز الثالث.

واحتل المركز الرابع هدف ساديو ماني في مانشستر سيتي من صناعة، محمد صلاح، وأخيرًا في المركز الخامس، جاء هدف ديفوك أوريجي بالكعب في مرمى بريستون خلال مباريات كأس كاراباو.

كريستيانو رونالدو

نجح البرتغالي كلايستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد، من تحقيق لقب أفضل لاعب في شهر أكتوبر داخل الشياطين الحمر.

وشارك كريستيانو رونالدو في الشهر اكتوبر الماضي مع مانشستر يونايتد، في بطولة الدوري الإنجليزي وبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشارك كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد في الشهر الماضي في 5 مباريات، في بطولة البريميرليج وبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي سجل فيها رونالدو ثلاثة اهداف، هدفين في بطولة الدوري وهدف في بطولة دوري الأبطال، وهو من أغلي أهداف الدور الثالث من دور المجموعات.

ومن الجدير بالذكر أن البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الفضل الأول مع مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على أتالانتا بالجولة الثالثة ببطولة دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات.

محمد صلاح أمام كريستيانو رونالدو في 5 مباريات:

المباراة الأولى: روما الإيطالي أمام ريال مدريد الإسباني، بدوري أبطال أوروبا لحساب دور الـ16 وفاز العملاق الإسباني بهدفين مقابل هدف.

المباراة الثانية: ريال مدريد أمام رومال الإيطالي، في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، وفاز الفريق الإسباني بثلاثية نظيفة.

المباراة الثالثة: مصر والبرتغال، مباراة ودية استعدادا لكأس العالم 2018 وفازت البرتغال بهدفين مقابل هدف، وسجل صلاح هدف مصر الوحيد.

المباراة الرابعة: ليفربول أمام ريال مدريد، في نهائي دوري أبطال اوروبا، وفاز العملاق الإسباني بثلاثية مقابل هدف واحد، وغادر صلاح المباراة للإصابة.

المباراة الخامسة: ليفربول ومانشستر يونايتد، في الجولة التاسعة بالدوري الإنجليزي، وفار فيها الريدز بخماسية نظيفة، سجل الفرعون فيها هاتريك، وعلى ملعب الشياطين الحمر.