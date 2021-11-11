«وصلة تعذيب حتى الموت»..حبس زوج الأم المتهم بتعذيب طفلة كرداسة

/660783/وصلة-تعذيب-حتى-الموتحبس-زوج-الأم-المتهم-بتعذيب-طفلة-كرداسة

تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الخميس، التحقيقات حول جريمة تعذيب طفلة حتى الموت على يد زوج أمها، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بحبس زوج الأم والمتورطين معه ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن جثة الطفلة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حبس زوج الأم المتهم بتعذيب طفلة كرداسة

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ لرجال مباحث قسم شرطة كرداسة من غرفة النجدة، بالعثور على جثة طفلة مُلقاة في الشارع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث.

5 سنوات

وبالمعاينة والفحص أتضح وجود جثة لطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، ويوجد بها إصابات وآثار تعذيب، وأشارت التحريات الأولية أن زوج الأم اعتاد ضرب الطفلة وتعذيبها بعِلم الأم بحجة تأديبها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه، واستعان بشقيقه الأصغر للتخلص من الجثة.

ونجحت القوات، في إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق أخر اليوم نجح رجال الأمن بالإسماعيلية، من كشف ملابسات اختفاء طفل في مدينة التل، بعد اختفاء الطفل، وتلقي والديه اتصال هاتفي يطالبهم بفدية مالية مقابل عودة الطفل لهم.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إشارة من مأمور قسم شرطة التل الكبير، يُفيد بورود بلاغ من "فتحي.ا" بائع لبن مقيم التل الكبير، يفيد باختفاء نجله ١٤ عامًا، يوم 7 نوفمبر الجاري، وتلقيه اتصال تليفوني من مجهول يطلب فدية 150 ألف جنيه لإطلاق سراحه.

البلاستر

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي مع رجال الأمن العام، أن المتهم «محمود.م.ا» يعمل تاجر وجار المجني عليه، حيث قام باستدراج الطفل بدعوى شراء لبن بعدما شاهده الطفل أثناء تواجده مع إحدى السيدات داخل منزله في علاقة غير شرعية، من ثم قام بتقييده فقام الطفل بالصراخ، وخشية من افتضاح أمره قام بتكميمه باستخدام «البلاستر» وخنقه حتى لفظ الطفل أنفاسه الأخيرة، وسقط جثة هامدة ووضعه في «جوال» وألقى به في أرض زراعية.

واشترى المتهم خط تليفون جديد، وأجرى اتصالًا بوالد الطفل المجني عليه يدعى اختطافه، وطلب مبلغ 150 ألف جنيه فدية لإطلاق سراحه.

قتل الطفل خشية من افتضاح أمره

وتتبعت الأجهزة الأمنية التليفون وألقت القبض على المتهم الذي اعترف بارتكاب جريمته ومكان إلقاء الجثة، وتمكن رجال مباحث التل الكبير من القبض على المتهم بمواجهته أمام رجال المباحث اعترف بارتكاب الواقعة وقتل الطفل خشية من افتضاح أمره. وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.