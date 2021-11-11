«حسيت إني مدعومة ومحبوبة»..دنيا سمير غانم تعلق على تكريمات والديها

/660787/حسيت-إني-مدعومة-ومحبوبةدنيا-سمير-غانم-تعلق-على-تكريمات-والديها

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم لحظات من تكريم المهرجان القومي للمسرح المصري لوالديها الراحلين، الفنانة دلال عبد العزيز وزوجها الفنان سمير غانم، مشيرة إلى أنها من أكثر اللحظات العاطفية التي شعرت بها بأنها محبوبة ومدعومة.

دوت الخليج يرصد أول تعليق من دنيا سمير غانم على تكريم والديها

وكتبت دنيا سمير غانم، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” : “رجوعا لليوم العاطفي اللي خلاني أحس بأنني محبوبة ومدعومة من كل الناس اللي حواليا و بالذات من الجمهور العظيم اللي أصبح عيلتنا و إخواتنا و أهلنا”.

وتابعت: “شكرا للمهرجان القومي للمسرح المصري علي التكريم و شكرا لجميع التكريمات أشكركم علي تقديركم لمشوار والدي ووالدتي الفني ربنا يرحمهم يا رب، شكرًا لكل اللي عملوا مجهود لمساعدتي في الظهور بمظهر جيد يليق بتكريم أهلي الغاليين في اليوم ده”.

وتسلمت الفنانة دنيا سمير غانم، مؤخرًا، في أول ظهور على الساحة الفنية عقب وفاة والديها، جائزة تكريم والدها الراحل الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز ضمن المهرجان القومي للمسرح المصري.

دنيا سمير غانم الصوت العربي الوحيد لحملة «لا تختارو الإنقراض»

من ناحية أخرى، وقع الإختبار على الفنانة دنيا سمير غانم لتمثل الصوت العربي الوحيد لحملة «لا تختارو الإنقراض» العالمية التي انطلقت الأيام القليلة الماضية لحماية البشر من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وتؤكد دنيا سمير غانم خلال مشاركتها في حملة «لا تختارو الإنقراض» الدور الإيجابي والتوعوى، الذى يقدمه الفن لدعم جهود التنمية ومشاركة الإنسان فى حماية الأرض حيث انتشرت الحملة بأصوات مجموعة من المشاهير من جميع أنحاء العالم.

الجدير بالذكر، أنه تهدف حملة «لا تختاروا الانقراض»، إلى زيادة وعي العالم بما يسببه دعم الوقود الأحفوري من عرقلة ما تم إنجازه لحماية كوكب الأرض حتى الآن، فى إطار السعي للحد من تغير المناخ، حيث تسلط الضوء على كافة الآثار السلبية الهائلة، لدعم الوقود الأحفوري على البشر وكوكب الأرض.

دنيا سمير غانم تعرب عن سعادتها بمشاركة والدتها في فرق خبرة

من ناحية أخرى، أعربت الفنانة دنيا سمير غانم عن سعادتها بنجاح فيلم «فرق خبرة» أحدث أعمال والدتها الراحلة دلال عبد العزيز قبل وافتها، وذلك بعدما انطلق العرض الخاص للفيلم مساء يوم الإثنين المنقضي.

ونشرت دنيا سمير غانم صور أبطال فيلم «فرق خبرة» حاملين صورة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها، قائلة: “ألف مبروك فيلم فرق خبرة بالتوفيق يارب لكل صناع الفيلم، الله يرحمك يا أمي”.