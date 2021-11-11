/660788/القبض-على-صاحب-مصنع-غير-مرخص-لإنتاج-المصنوعات-الجلدية-في-السلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، من ضبط مصنع غير مرخص لانتاج المصنوعات الجلدية من مواد مجهولة المصدر بالسلام، وعلى الفور تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المصنوعات الجلدية من مواد مجهولة المصدر بالسلام

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما نجحت وحدة مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، في ضبط المسئول عن مصنع مصنوعات جلدية ، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول لإدارته المصنع بدون ترخيص و حيازته كميات كبيرة من المصنوعات الجلدية مجهولة المصدر «مقلدة» وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها غاشا بذلك جمهور المستهلكين ، كما عثر بداخل المصنع المشار إليه على «3180 قطعة مصنوعات جلدية مختلفة الأنواع وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها، 2650 إستيكر».

اعتراف المتهم

وبمواجهته أمام رجال المباحث بما أسفر عنه الضبط إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص ، وعلى الفور تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وفي سياق أخر اليوم نجحت وحدة مباحث مركز الشهداء التابعة لمديرية أمن المنوفية، من إلقاء القبض على عاطلين تخصصا في تجارة الحشيش والهيروين.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إشارة من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام وحدة مباحث مركز الشهداء، في إلقاء القبض على «ي.ش.ع» 25 سنة عاطل ومسجل خطر، وبحوزته 12 قطعة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهة المتهم أقر بحيازته المواد المخدرة وبعرضه على نيابة الشهداء أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

44 تذكرة هيروين

كما نجحت وحدة مباحث الشهداء بالمنوفية بقيادة الرائد محمد موسى، في ضبظ المتهم «م.ع» 22 سنة، مسجل خطر، عاطل، وبحوزته 44 تذكرة هيروين، بقصد الاتجار في المواد المخدرة، كما ضبط بحوزة المتهم علي تليفون ومبلغ مالي وفرد خرطوش وهاتف محمول، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وبمواجهة المتهم أمام رجال المباحث اعترف بحيازة المخدرات بقصد الاتجار، وقررت النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات والتجديد له في الموعد القانوني.