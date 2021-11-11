مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

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يتبقى للمنتخب الوطني مبارتين في دور المجموعات من الدور الأول لتصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 فيفا قطر، وهي في صدارة المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي المنتخب المصري مع أنجولا في الجولة الخامسة من دور المجموعات بمدينة لوندا، ويتبقى لقاء الجابون في القاهرة في لقاء الجولة السادسة والأخيرة من الدور الأول.

وتمتلك مجموعة قنوات أون تايم سبورت أحقية بص مباريات منتخب مصر بتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

تردد قناة اون تايم سبورت

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تقام مباراة مصر وأنجولا يوم الجمعة القادمة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9 مساءً، على استاد 11 نوفمبر في أنجولا.

بينما ستقام المباراة الاخيرة بين مصر والجابون يوم الثلاثاء الساعة 3 عصراً على استاد برج العرب في الاسكندرية.

ويأتي أستبعاد كارلوس كيروش للاعبين الكبار سواء خلال التجمع السابق أو الحالي، يفجر أزمة كبيرة وتساؤلات عديدة بين الجماهير، فأبرز المستبعدين في القائمة الحالية للإسباب الفنية هم، طارق حامد وأحمد السيد زيزو من الزمالك، ورمضان صبحي من بيراميدز ومحمد بسام حارس طلائع الجيش، بجانب إستبعاد عمر مرموش للإصابة.

قائمة منتخب مصر لمواجهة انجولا

فى حراسة المرمي: محمد الشناوي-محمد أبو جبل-محمد صبحي -محمود جاد

الدفاع: اكرم توفيق -أحمد فتحي – احمد حجازي – احمد ياسين -ايمن اشرف- محمود علاء- احمد فتوح- محمد حمدي – محمود حمدي "الونش".

الوسط:محمد النني- حمدي فتحي- عمرو السولية – امام عاشور -عبد الله السعيد – مصطفى فتحي

الهجوم:عمر مرموش – محمد شريف – أحمد ياسر ريان – مصطفى محمد- مروان حمدي – محمد صلاح – محمد مجدي "أفشة".

تاريخ مواجهات مصر وانجولا

التقوا هذا العام بتصفيات المونديال وانتهت المباراة بنتيجة 0-1 لصالح منتخب مصر، عام 2008 بالربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا وانتهت المباراة بفوز بمنتخب مصر بنتيجة 1-2، التقوا عام 2006 بمباراة ودية وانتهت بالتعادل الإيجابي للمنتخبين بنتيجة 3-3.

عام 1996 ببطولة كأس الأمم الأفريقية وانتهت بفوز مصر بنتيجة 1-2، التقوا عام 1993 وانتهت بالتعادل السلبي للمنتخبين. التقوا عام 1992 بالتصفيات المؤهلة لمونديال 1994 وفاز المنتخب المصري بهدف نظيف.