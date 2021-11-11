/660790/الحماية-المدنية-تسيطر-على-حريق-مخلفات-داخل-قطعة-أرض-فضاء-بالهرم

نجح رجال الحماية المدنية، اليوم الخميس، في السيطرة على حريق مخلفات داخل قطعة أرض فضاء بجوار عقارات سكنية بمنطقة الهرم ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السيطرة على حريق مخلفات داخل قطعة أرض فضاء بجوار عقارات سكنية بمنطقة الهرم

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما، تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل قطعة أرض فى منطقة الهرم، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون اصابات.

وفي سياق أخر اليوم نجحت وحدة مباحث مركز الشهداء التابعة لمديرية أمن المنوفية، من إلقاء القبض على عاطلين تخصصا في تجارة الحشيش والهيروين.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إشارة من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام وحدة مباحث مركز الشهداء، في إلقاء القبض على «ي.ش.ع» 25 سنة عاطل ومسجل خطر، وبحوزته 12 قطعة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهة المتهم أقر بحيازته المواد المخدرة وبعرضه على نيابة الشهداء أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

44 تذكرة هيروين

كما نجحت وحدة مباحث الشهداء بالمنوفية بقيادة الرائد محمد موسى، في ضبظ المتهم «م.ع» 22 سنة، مسجل خطر، عاطل، وبحوزته 44 تذكرة هيروين، بقصد الاتجار في المواد المخدرة، كما ضبط بحوزة المتهم علي تليفون ومبلغ مالي وفرد خرطوش وهاتف محمول، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وبمواجهة المتهم أمام رجال المباحث اعترف بحيازة المخدرات بقصد الاتجار، وقررت النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات والتجديد له في الموعد القانوني.