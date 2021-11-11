كاظم الساهر يحيي حفل غنائي بدبي..وهذه حقيقة زيارته لـ سهير البابلي

/660791/كاظم-الساهر-يحيي-حفل-غنائي-بدبيوهذه-حقيقة-زيارته-لـ-سهير-البابلي

يستعد الفنانة العراقي كاظم الساهر لإحياء حفل غنائي جديد في دولة الإمارات بمدينة دبي وذلك في يوم 26 نوفمبر المقبل.

دوت الخليج يرصد موعد حفل كاظم الساهر بدبي

وروج الفنان كاظم الساهر لهذا الحفل من خلال حسابه الرسمى بموقع التديونات القصيرة “تويتر”، فنشر البوستر الخاص بالحفل وعلق عله قائلا: "قريبا، التفاصيل قريبا"، ومن المقرر أن يشدو من خلالها بعدد من الأغانى التى تنال عجاب الجمهور الإماراتى، منها الحديث والقديم.

وكان تصدر الفنان كاظم الساهر تريند جوجل بعد إحياء حفل فى دبى، وذلك فى افتتاح سلسلة "أمسيات خالدة" ضمن فعاليات إكسبو دبي 2020، وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا لعشاق القصير كاظم الساهر، وأقيم في ساحة الوصل حيث المعرض الضخم.

مهرجان إكسبو دبي 2020

وكشف النجم كاظم الساهر، عن آخر استعداداته لحفله ضمن سلسلة "أمسيات خالدة"، وهي باقة من الحفلات الموسيقية التي يحييها نجوم من أنحاء المنطقة والعالم في إكسبو 2020 دبي، ونشر قيصر الغناء صورة له من البروفة الأخيرة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، بصحبة عدد من العازفين بفرقته الموسيقية.

وقال الساهر: “أشعر بسعادة غامرة لأنني بعد غياب سنتين سألتقي بجمهوري الرائع من قلب الحدث العالمي المرتقب إكسبو 2020 دبي، وذلك في أول ليلة من "أمسيات خالدة". ستكون هذه الأمسية فرصة للاحتفال بنهضة منطقتنا وتعريف العالم بتلك الإنجازات المتميزة عبر لغة الموسيقى العربية ، فالموسيقى هي لغة واحدة تتحدث بصوت كل البشر، إنه لشرف لي أن أكون جزءًا من هذا الحدث العالمي المبهر، الذي يجعلنا ننظر إلى المستقبل بتفاؤل وأمل وأعدكم أنها ستكون ليلة رائعة"

كاظم الساهر يتصدر التريند بسبب سهير البابلي

هذا وتواجد الفنان كاظم الساهر، ضمن قائمة الكلمات الأكثر بحثا عبر موقع البحث الشهير "جوجل"، بعد نشر صفحة تحمل اسم "محبي كاظم الساهر" عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنباء حول زيارته للفنانة سهير البابلي داخل المستشفى.

وذكرت الصفحة أن كاظم الساهر كان متواجدا في المستشفى لزيارة شقيقه التي يستكمل فيها علاجه الطبيعي، وعندما علم بوجود سهير البابلي بنفس المكان، طلب من إدارة المستشفى أن يقوم بزيارتها للإطمئنان على حالتها الصحية، لكنه قوبل بالرفض لعدم استقرار حالة الفنانة الصحية.