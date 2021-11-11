«بيسرق مواتير المياه».. القبض على عاطل بمنشأة ناصر

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نجح رجال مباحث القاهرة، اليوم الخميس، في القبض على مسجل خطر لقيامه بسرقة مواتير المياه من المساكن بأسلوب «الفك» بمنشاة ناصر.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على مسجل خطر لقيامه بسرقة مواتير المياه من المساكن بأسلوب «الفك» بمنشاة ناصر

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم بإكتشافه سرقة موتور المياه الخاص بالشقة سكنه، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم.

اعتراف المتهم

وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة. أمكن ضبطه وبمواجهته أمام رجال المباحث إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب «الفك»، وبتطوير مناقشته، أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة مواتير المياه من داخل المساكن بأسلوب «الفك»، كما أقر بإرتكابه 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المواتير المستولى عليها بمسكنه، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة، وعلى الفور تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق أخر اليوم تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مصنع غير مرخص لانتاج المصنوعات الجلدية من مواد مجهولة المصدر بالسلام، وعلى الفور تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما نجحت وحدة مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، في ضبط المسئول عن مصنع مصنوعات جلدية ، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول لإدارته المصنع بدون ترخيص و حيازته كميات كبيرة من المصنوعات الجلدية مجهولة المصدر «مقلدة» وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها غاشا بذلك جمهور المستهلكين ، كما عثر بداخل المصنع المشار إليه على «3180 قطعة مصنوعات جلدية مختلفة الأنواع وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها، 2650 إستيكر».

اعتراف المتهم

وبمواجهته أمام رجال المباحث بما أسفر عنه الضبط إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص ، وعلى الفور تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.