محافظ قنا يتابع خطة مواجهة أخطار الأمطار والسيول

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ قنا أشرف الداودى الخطة الشاملة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول المحتملة، ولحماية جميع المدن والقرى المعرضة لأخطار السيول، بالتنسيق مع مختلف الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والهيئات المختلفة بالمحافظة، بسبب عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التى قد تتعرض لها البلاد وفقا لتنبؤات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.





وأوضح محافظ قنا فى بيان، اليوم الخميس، أنه تم التأكد من جاهزية كل مخرات السيول وتطهيرها من الحشائش، والتى يبلغ عددها 10 مخرات بإجمالى أطوال 63 كيلو مترا، تشمل 5 مخرات بمدينة قنا، و2 بمركز قوص، و2 بمركز الوقف، وواحد بمركز نجع حمادى، بالإضافة إلى خفض منسوب المياه فى الترع الرئيسية إلى الحد الأدنى كإجراء احترازى، حتى يتم استيعاب مياه السيول المحتملة فى تلك الترع والاستفادة منها فى رى الأراضى.

وأكد الانتهاء من مراجعة معدات التدخل السريع الموجودة بالوحدات المحلية والمؤسسات الحكومية، وكذلك معدات الإغاثة والبالغ عددها 19 معدة مختلفة، والتأكد من جاهزيتها للتعامل الفورى مع أى حدث طارئ، بهدف الحد من الخسائر المحتملة عند سقوط السيول، مؤكدا أنه تم تفعيل غرف عمليات بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية تعمل على مدار الـ 24 ساعة يوميا، لتلقى كل البلاغات التى تفيد بحدوث سيول وتم ربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية، وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة والتى تتصل بدورها بشكل مباشر مع غرف عمليات وزارة التنمية المحلية ورئاسة مجلس الوزراء.

ومن جانبه، أكد المهندس صبرى مختار أبو شامة رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بقنا والأقصر الانتهاء من 6 أعمال حماية لمخرات السيول بإجمالى تكلفة 280 مليونا و743 ألف جنيه، كما تم حصر القرى التى يمكن أن تتعرض للسيول والبالغ عددها 54 قرية على مستوى مراكز المحافظة.